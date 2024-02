Todo lo que les pasó a Egan Bernal y Rigoberto Urán en la etapa 1 de O Gran Camiño: insólito

Inició la tercera edición de O Gran Camiño. Este jueves 22 de febrero, se abrió el telón con una contrarreloj individual y que prometía emociones de principio a fin. Eran 14,8 kilómetros de recorrido en total, donde se enfrentaban a un solo puerto de cuarta categoría y lo demás era llano. Razón por la que era la oportunidad perfecta para sacar diferencias en la general, desde la primera etapa.

Las expectativas eran altas. Sin embargo, pasó lo inesperado. El mal clima, con lluvia y fuertes vientos, llevaron a los organizadores a tomar una radical decisión de última hora. Justo antes de dar el pedalazo inicial, emitieron un comunicado en el que aclararon que cambiaban las reglas. Esto se conoció con un contundente mensaje en las redes sociales oficiales de la carrera y hubo revuelo.

"Sí habrá etapa contrarreloj en A Coruña, pero se competirá con bicicleta convencional y, además, se darán los mismos tiempos a todos", fueron las palabras que se leyeron en el posteo, lo que fue una noticia inesperada y que cambió los planes de todos. Esto quiere decir que lo hecho en la jornada no va a contar para la clasificación, ya que no se sacarán diferencias de tiempo ni nada.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer. "Ya empezamos con la tontería", "si no quieren competir que vayan a una cicloturista", "absurdo. ¿Salen, pero los tiempos no van a contar? Alguien que me explique qué sentido tiene esto", "lo siento pero esto es incomprensible", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer, respondiendo a dicha decisión de la carrera.

Ciclistas colombianos en O Gran Camiño 2024



Iván Ramiro Sosa (Movistar Team).

Rigoberto Urán (EF Education - EasyPost).

Egan Bernal (INEOS Grenadiers).

Nicolás Saenz (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua).

Favoritos a ganar O Gran Camiño 2024



Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike).

Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers).

Hugh Carthy (EF Education - EasyPost).

Wilco Kelderman (Team Visma | Lease a Bike).

David Gaudu (Groupama - FDJ).