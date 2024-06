Tour de Francia: se conoció la ciudad que acogerá la salida en la edición del 2026

Barcelona acogerá la salida del Tour de Francia 2026, según ha anunciado este martes en rueda de prensa el alcalde barcelonés, Jaume Collboni, quien ha calificado la noticia de "un sueño hecho realidad que confirma la vocación de Barcelona como capital internacional del deporte".

Por tanto, la capital catalana tomará el relevo de Florencia, que acogerá la salida del Tour en la edición de 2024, y de Lille, de donde partirá la carrera en 2025.

Aunque el compromiso con la 'Grande Boucle' en este 2026 irá más allá de la salida, tal como ha avanzado Collboni: "Estamos trabajando para que el acuerdo incluya las tres primeras etapas en territorio catalán, que se anunciarán en los próximos meses".

Una apuesta que, según ha desvelado, costará unos 7 millones de euros, "que compartirán las tres Administraciones": el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.

Desde el Saló de Cent del consistorio barcelonés, Collboni ha afirmado que haber logrado acoger la salida del Tour es "una meta colectiva, única e histórica" de la cual todos los barceloneses deben sentirse "orgullosos".

Y ha destacado que la capital catalana será "la única ciudad del mundo capaz de acoger unos Juegos Olímpicos, el Mundial de fútbol, la Copa del América (de vela) y el Tour de Francia, los cuatro eventos deportivos más importantes o con más impacto a nivel mundial".

Barcelona - Iglesia de la Sagrada Familia. JOSEP LAGO/AFP

"Lograrlo ha sido una trabajo de años. En 2011-2012 se intentó conseguir esta salida y, por diferentes motivos, no se produjo. Y nosotros, con el regidor David Escudé y su equipo, hace tres años que nos lo planteamos como objetivo. Porque no podía ser que una ciudad como Barcelona, que había tenido ya todos los grandes eventos deportivos internacionales, no tuviera también la salida del Tour", ha explicado.

En este sentido, Collboni ha subrayado que el Tour es "mucho más que un evento deportivo", pues se trata de "una gran fiesta de hermandad europea" cuyos valores están alineados "con una ciudad que ama la bicicleta".

Y ha puesto como ejemplo los 335 clubes ciclistas que tiene la provincia, los más de 750 que hay en toda Cataluña, las 15.000 licencias federativas, el haberse convertido en llegada habitual de la Volta a Catalunya, "la carrera más antigua de España", y la "apuesta" de la ciudad por el carril bici, "con 284 kilómetros, la que más tiene de todo el Estado".

El anuncio ha culminado con la firma protocolaria del acuerdo entre el alcalde de Barcelona y el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, también presente en el acto y que ha destacado "el trabajo persistente" de la capital catalana para lograr por fin la 'Grand Départ' de la carrera francesa.