Clasificación general del Tour de Francia, tras la etapa 13: Egan Bernal subió puestos

El Tour de Francia 2024 está llegando al final, en su segunda semana. Este viernes 12 de julio, se llevó a cabo la etapa 13, que tuvo inicio en Agen y final en Pau, y contó con dos puertos de cuarta categoría y una meta volante. Razón por la que todo se definió al embalaje, donde el ganador fue Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), imponiéndose a pura potencia y velocidad.

Respecto a los favoritos al título, no hubo mayores movimientos. Y es que cada uno de ellos llegó junto al pelotón, sin ceder terreno. De esa manera, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) defendió el 'maillot amarillo' y sigue primero en la clasificación general. Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) es segundo, a 1' 06", y Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) va tercero, a 1' 14".

Sin embargo, como ha pasado a lo largo del Tour de Francia 2024, las noticias no han parado. En esta ocasión, se presentaron varias bajas importantes y que dieron de qué hablar, empezando por el 'adiós' de Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) , quien sufrió una dura caída en la fracción número 12 y no tomó partida de la decimotercera. No obstante, no fue el único retiro que se dio.

Además del esloveno, que era firme candidato a luchar por el título, 'Pogi' perdió a un gregario de lujo para lo que resta de la 'Grande Boucle'. Estamos hablando de Juan Ayuso, quien no seguirá y dejó 'cojo' a su líder. Por último, Jesús Herrada (Cofidis) también puso pie en tierra y se convirtió en la tercera ausencia de su equipo, que ya solo cuenta con cinco de los ocho corredores iniciales.

En cuanto a los colombianos, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) se mantiene como el mejor de los 'escarabajos', ubicado en el puesto 12 de la general, a nueve minutos y 41 segundos de Tadej Pogacar. Posteriormente, aparece Egan Bernal (INEOS Grenadiers), en la posición número 13, a 10' 18'' del esloveno del UAE Team Emirates y portador de la camiseta amarilla en el Tour de Francia.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers), el mejor ciclista colombiano en el Tour de Francia Getty Images

Clasificación general del Tour de Francia, tras la etapa 13

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 52h 40' 58"

2. Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) - a 01' 04"

3. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - a 1' 14"

4. Joao Almeida (UAE Team Emirates) - a 4' 20"

5. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) - a 4' 40"

6. Mikel Landa (Soudal Quick Step) - a 5' 38"

7. Adam Yates (UAE Team Emirates) - a 6' 59"

8. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 7' 36"

9. Derek Gee (Israel Premier Tech) - a 7' 54"

10. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) - a 8' 56"

12. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 9' 41"

13. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - 10' 18"