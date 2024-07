Egan Bernal no está a gusto con el estilo de correr de Tadej Pogacar en el Tour de Francia

Egan Bernal no ha desentonado en el Tour de Francia 2024 . A pesar de que no es el 'capo' del INEOS Grenadiers, ya que el rol está en manos de Carlos Rodríguez, el sueño de hacer un top 10 está latente. Sin embargo, no ha sido nada sencillo y menos por la diferencia que hay entre los cuatro 'fantásticos' y los demás ciclistas del pelotón.

Estamos hablando de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) , Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) y Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), quienes lideran la clasificación general . De hecho, en la etapa 9, donde se enfrentaron al gravel, hicieron de las suyas y generaron un enorme desgaste en todos.

Y es que el estilo de correr cambió; ahora, se rueda más rápido, lo que ha generado toda clase de comentarios. Quien se pronunció, en esta ocasión, fue Egan Bernal, en entrevista exclusiva con Caracol Sports . Allí, analizó y opinó sobre lo que ha hecho 'Pogi' en lo que va de la 'Grande Boucle', con su estrategia ofensiva y acelerando.

"A veces, gastan de más y van rápido. Obviamente, para la televisión y el espectáculo que se quiere brindar y dar, es bueno atacar y arrancar, pero el Tour de Francia es largo y, en lo personal, lo que haré es intentar guardar lo más que pueda para las etapas que, en realidad, valen la pena", sentenció el 'joven maravilla' al respecto.

Pero Tadej Pogacar tiene sus razones e incluso arremetió contra el Visma Lease a Bike, liderado por Jonas Vingegaard, por ser defensivos. Prueba de ello fue el cruce de palabras que protagonizaron, tras el final de la primera semana, generando una gran polémica y caldeando los ánimos en el grupo de corredores.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers), el mejor ciclista colombiano en el Tour de Francia 2024 Getty Images

"Si tratan de alcanzarme mentalmente, no lo logran. Tienen miedo. Corren contra mí, fue lo mismo en los anteriores Tours de Francia, así que ya estoy acostumbrado. Cuando Remco Evenepoel atacaba, el Visma no se ocupaba, estaban centrados en mí", lamentó el ganador del Giro en mayo, en busca de un doblete histórico.

"'Chapeau' por Remco, es la primera vez que corremos juntos una gran vuelta, está bien correr contra él", indicó Pogacar. "El Visma tenía miedo de mí, pero yo no tenía miedo de Jonas Vingegaard, tenía más miedo de Remco Evenepoel; él sí que volaba sobre la carretera", confesó el jefe de filas del UAE Team Emirates.