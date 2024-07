Egan Bernal recibió un claro mensaje en el Tour de Francia: el jefe del INEOS le habló

El español Carlos Rodríguez, que no pudo seguir el ritmo de los tres primeros en el ascenso al puerto de Noyer y perdió más de 8 minutos en la lucha contra el podio, reconoció que no pudo seguir el ritmo de los mejores y aseguró que "ahora viene lo importante".

"Cuando han arrancado los de arriba, tenían otra marcha más, no he podido salir con ellos. He perdido tiempo por el podio, pero me he mantenido con el resto de los rivales por el cuarto puesto", aseguró el jefe de filas del INEOS.

"Ahora viene lo importante", señaló el español en referencia a las dos etapas de alta montaña del próximo viernes y sábado, además de la crono final del domingo.

Rodríguez mantuvo la sexta posición en la general, a seis segundos de su compatriota Mikel Landa y a 33 del portugués Joao Almeida, con quien entró en la meta. Sin embargo, el tercer puesto se alejó un poco más y ahora está a 8' 21''.

Así fue la estrategia de Mikel Landa en la etapa 17

El español Mikel Landa, quinto de la general del Tour de Francia, aseguró que se centró en mantener su puesto en la etapa 17 cuando comprobó que su jefe de filas, el belga Remco Evenepoel iba bien.

"Los tres de adelante son inalcanzables y me he centrado en controlar a los de atrás. En el ataque de Pogacar he mirado que Remco no estuviera cortado y si le podía ayudar, pero no ha hecho falta, está muy fuerte", señaló.

Landa aseguró que la etapa fue muy dura porque "cada vez queda menos y todo el mundo quiere quemar su último cartucho".

Sobre su líder, que atacó al final y restó 12 segundos al danés Jonas Vingegaard en la lucha por el segundo puesto, Landa aseguró: "Lo tiene que intentar, buscar la oportunidad. Si se encuentra fuerte como hoy puede conseguirlo".

"Estos pocos segundos son buenos para la moral y para tocar la moral del rival", dijo.

Landa reconoció que no se esperaba el ataque de Pogacar , porque no había dado ninguna señal de ello en toda la etapa, pero aseguró que "Tadej es así".