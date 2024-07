Egan Bernal tiene la fórmula para hacerle daño a Tadej Pogacar, en el Tour de Francia 2024

Día complicado para Egan Bernal, en el Tour de Francia. Con inicio en Pau y llegada en Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet, el pelotón se enfrentó a 151,9 kilómetros, donde hubo un puerto de segunda y dos fuera de categoría, con final en alto. Esto generó que más de uno se quedara y cediera tiempo y terreno, en especial, con relación a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), líder de la general.

En el caso del 'joven maravilla', cruzó la meta en la posición número 20, a 4' 09'' del vencedor, 'Pogi'. Esto generó que quedara de 13, en la clasificación, a 14 minutos y 37 segundos del esloveno. Al respecto, habló, dejando claro que no había sido nada fácil. "Fue un día bastante duro, veremos los resultados y analizar las sensaciones personales y lo de Carlos Rodríguez", afirmó de entrada.

"En lo personal, no me sentía tan mal, pero sabía que no podía subir al ritmo que pusieron. Cuando empezaron a acelerar, fui a ritmo, hice una contrarreloj desde abajo hasta el final. Fue todo un esfuerzo en solitario. No me sentía mal, solo que los demás están rodando muy bien", añadió en entrevista con Diego Alberto, periodista y enviado especial de Caracol Sports al Tour de Francia.

Y, por supuesto, no se olvidó del líder del INEOS Grenadiers, que se ilusiona con entrar al podio. Hasta el momento, marcha quinto, a seis minutos y nueve segundos de la parte alta. "Bueno, Carlos Rodríguez es un corredor que recupera bien y cuando empiecen las etapas largas, con mayor fatiga, marcará la diferencia", expresó Egan Bernal, 'gregario' de lujo para el corredor español.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers), ciclista colombiano, en acción de carrera del Tour de Francia 2024 Twitter Oficial del INEOS Grenadiers

Publicidad

Por último, el ciclista colombiano se refirió al estilo de correr de Tadej Pogacar y el dominio de su escuadra. Y es que al ser tan ofensivo y protagonizar ataques constantes, se ha hecho imposible para muchos, seguirle el ritmo. Prueba de ello es la amplia diferencia con relación a los del podio: Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), a 1' 57" y Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), a 2' 22".

"No hay mucho que hacer. Cuando hay un equipo, como el UAE Team Emirates, con un ritmo tan fuerte, solo se puede seguir y esperar el momento, llenarse de paciencia y llegará el momento. El Tour de Francia tiene 21 días y todavía falta mucho", sentenció Egan Bernal, que espera seguir por la misma senda y darle alguna alegría al país, en el Tour de Francia 2024.