Etapa 1 del Tour de Francia, EN VIVO y ONLINE: hora y dónde ver la carrera

Desde la región de Toscana, comenzará la edición 111 del Tour de Francia , que por primera vez en la historia partirá desde Italia. Desde Florencia, este sábado, 178 ciclistas se pondrán a prueba durante tres semanas con jornadas de alta montaña, llanas y de contrarreloj.

Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic parten como principales candidatos para quedarse con el título de la ‘Grande Boucle’. Entre los colombianos que comenzarán este sábado, estarán Egan Bernal, Harold Tejada, Santiago Buitrago y Fernando Gaviria.

La etapa tendrá 206 kilómetros de recorrido, antes de llegar a Rimini. Contrario al inicio de otras ediciones, para este año, la jornada inaugural tendrá una alta exigencia, con 3.800 metros de desnivel positivo entre los siete puertos de montaña que planteó la organización en la región de Toscana.

Egan Bernal y Carlos Rodríguez, elegidos por INEOS Grenadiers para el Tour de Francia 2024 Getty Images

De esa manera, lo invitamos a que se programe para conectarse con la transmisión por la señal principal de Caracol Televisión y, como es habitual, también a través del portal web de Caracol Sports, que iniciará a las 6:30 a.m. (hora de Colombia), con la etapa completa.

Vea la etapa 1 del Tour de Francia 2024 a partir de las 6:30 a.m., por la señal principal de Caracol TV y ONLINE a través del portal web de CaracolSports, cuando se baje la bandera en la región de la Toscana.

Hora y dónde ver EN VIVO la etapa 1 del Tour de Francia 2024

Día: sábado 29 de junio.

Recorrido: Firenze - Rimini (206 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:00 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports: 6:00 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 6:00 a.m.

Además, en este mismo portal usted podrá conseguir la mejor información con noticias, clasificación y un minuto a minuto detallado de cada una de las etapas.