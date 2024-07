Etapa 10 del Tour de Francia, EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO: hora y dónde ver la carrera

Cuando el Tour de Francia , se aproxima a Saint-Amand-Montrond, las alertas se disparan, los abanicos se preparan y, por supuesto, nadie se atreve a predecir el resultado de la jornada. Y es que el viento suele ser el protagonista en el recorrido.

Por eso, la ausencia de montañas en los 187,3 kilómetros, entre Orléans, donde es el inicio, y Saint-Armand-Montrond, la meta , no tienen por qué augurar un final al embalaje, como podría deducirse del perfil llano de la etapa de este martes.

La experiencia ya ha demostrado que el pelotón puede saltar en mil pedazos en una carretera expuesta al viento, a poco que este se invite a la jornada y que los equipos quieran buscar las sorpresas. Razón por la que deben estar muy atentos.

Luego de abandonar Issoudun, el pelotón se adentrará en rutas desprovistas de vegetación aledaña y los vientos laterales pueden causar estragos. Basta con recordar cuando Alejandro Valverde, en una etapa llana, perdió 10 minutos por viento.

Además, en los últimos 30 kilómetros, la carretera cambia tres veces de dirección, lo que puede favorecer todavía más la formación de abanicos. En ese momento, las estrategias de los equipos deben ser clara, contundentes y organizadas.

Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Movistar Team y favorito en los embalajes del Tour de Francia 2024 Getty Images

Así las cosas, lo invitamos a que se programe y conecte con Caracol Sports, para que no se pierda ni un solo detalle de tan apasionante jornada, que marca el inicio de la segunda semana del Tour de Francia. Fernando Gaviria buscará la victoria .

Vea la etapa 10 del Tour de Francia 2024, EN DIRECTO, desde las 6:30 de la mañana (Hora de Colombia) por la señal HD2 de Caracol Televisión. De igual manera, a la misma hora, puede ver vía ONLINE, por internet, a través del portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ), dicha fracción.

Por último, vea, EN VIVO, la etapa 10 de la 'Grande Boucle', por la señal principal de Caracol Televisión, a partir de las 8:00 a.m. (Hora de Colombia). Además, en Caracol Sports llevaremos el habitual minuto a minuto de lo que suceda en carrera.

Biniam Girmay, portador de la camiseta de puntos, en el Tour de Francia 2024 AFP

Hora y dónde ver EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO la etapa 10 del Tour de Francia

Día: martes 9 de julio.

Recorrido: Orléans - Saint Amand Montrond (187,3 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:30 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:00 a.m.

Altimetría y recorrido de la etapa 10 del Tour de Francia 2024

Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 10 del Tour de Francia 2024 ProCycling Stats