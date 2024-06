Etapa 2 del Tour de Francia, EN VIVO ACÁ HOY por Caracol Sports

De Casenatico, los ciclistas pondrán rumbo a Ravena, la cuna de Dante, el padre de la lengua italiana, en un recorrido de 199,2 kilómetros que transcurrirá por Emilia-Romaña, en las carreteras que suelen servir de escenario a la Vuelta de esta región del Adriático, en la segunda etapa del Tour de Francia.

La primera parte es más plana, con un paso por el circuito de Imola, donde en 2020 el francés Julien Alaphilippe se proclamó campeón del mundo, antes de afrontar el tramo final, con cuatro dificultades en los últimos 50 kilómetros.

De esa manera, lo invitamos a que se programe para conectarse con la transmisión por la señal principal de Caracol Televisión y, como es habitual, también a través del portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ), que iniciará a las 6:45 a.m. (hora de Colombia), con la etapa completa.

Pero eso no es todo, cuando nuestros pedalistas están en acción, acá encuentra la mejor cobertura, con noticias, análisis y datos de cada etapa de la competencia. Vea la etapa 2 del Tour de Francia 2024 a partir de las 6:45 a.m., por la señal principal de Caracol TV y ONLINE a través de https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo , URL del portal web de CaracolSports.

Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) es uno de los favoritos a hacerse con el título del Tour de Francia 2024 AFP

Publicidad

En particular en un circuito entorno a Bolonia que incluye dos ascensos a la Cota de San Luca, de tercera categoría, 1,9 kilómetros con una pendiente media del 10,6 %, el segundo de ellos con bonificación, a solo 12,6 kilómetros para la meta.

Esta cota, que suele marcar el final de la Vuelta a Emilia, podrá servir de rampa de lanzamiento para una victoria de etapa y, también, para que los pretendientes para la general comiencen a marcar su jerarquía y a mostrar sus cartas.

Publicidad

En la cima de esta cumbre se sitúa el santuario de la Madona de San Luca, en una subida que está considerada patrimonio de la Humanidad por la Unesco por sus arcadas únicas que permiten a los peregrinos ascender también a pie.

Hora y dónde ver EN VIVO la etapa 2 del Tour de Francia 2024

Día: domingo 30 de junio.

Recorrido: Cesenatico - Bologna(199.2km)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:45 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:45 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 6:45 a.m.

Además, en este mismo portal usted podrá conseguir la mejor información con noticias, clasificación y un minuto a minuto detallado de cada una de las etapas.