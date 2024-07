Etapa 20 del Tour de Francia 2024: resumen y quinta victoria de Tadej Pogacar

Tadej Pogacar firmó su quinta victoria en el Tour de Francia al imponerse en la vigésima etapa, que se disputó entre Niza y La Couillole. Con esta victoria, Pogacar casi asegura el título de la edición 111 de la "grande boucle", dejando la última etapa en la contrarreloj de Niza como un mero trámite. El esloveno llegó a la cima de La Couillole en solitario, con un tiempo de 4h04:22 para los 132,8 km de la etapa, a una media de 32,6 km/h.

Pogacar logró superar a Jonas Vingegaard, quien cedió 7 segundos, y a Richard Carapaz, que llegó a 23 segundos. Entre los demás competidores, Remco Evenepoel cruzó la meta a 55 segundos, Enric Mas a 1:08, Joao Almeida a 1:30 y Mikel Landa a 1:43. Carlos Rodríguez, quien perdió la sexta posición de la general ante Adam Yates por un solo segundo, no tuvo un buen desempeño en esta etapa.

El Tour ya parecía decidido, pero Pogacar, conocido por su ambición, podría intentar ganar una sexta etapa en la contrarreloj final. Con una ventaja de 5:14 sobre Vingegaard y 8:04 sobre Evenepoel, Pogacar parece dispuesto a aprovechar la última oportunidad para aumentar su ya impresionante récord en esta edición. "No eran los planes que teníamos, pero aproveché el trabajo del Soudal. No imaginé ganar cinco etapas, es algo excepcional. ¿Ahora una sexta? Con ganar el maillot amarillo es suficiente, pero si la afición me anima no sé qué puede pasar mañana en la crono", comentó Pogacar.

La etapa de montaña en Niza, que incluyó cuatro puertos y un desnivel de 4.600 metros, fue una de las últimas oportunidades para los corredores que no estaban en la lucha por la general. Los ataques comenzaron pronto, destacando Enric Mas y el campeón olímpico Richard Carapaz en la primera ascensión. En la subida al Col de Turini, Carapaz sumó puntos para asegurarse el maillot de la montaña, logrando un hito histórico para Ecuador en el Tour.

La batalla final tuvo lugar en La Couillole, donde Pogacar y Vingegaard se destacaron entre los favoritos. Pogacar esperó el momento adecuado para lanzar su ataque, superando a Vingegaard en un arranque fulgurante a 300 metros de la meta. Este movimiento finalizó con una celebración que dejó claro que Pogacar había asegurado su victoria.

Tadej Pogacar, ganador de la etapa 20. Pool/Getty Images

El Tour de Francia 2024 concluirá con una contrarreloj de 33,7 km en Niza, marcando la primera vez que la carrera termina en esta ciudad en lugar de en París, debido a que la capital francesa se está preparando para los Juegos Olímpicos. La contrarreloj servirá principalmente para definir las posiciones finales del podio, dado el dominio absoluto de Pogacar en esta edición.