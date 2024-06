Etapa 3 del Tour de Francia, EN VIVO y ONLINE: hora y dónde ver la carrera

Los esprínteres tomarán la palabra este lunes en la tercera etapa del Tour de Francia , la más larga de la edición, entre Plaisance y Turín, con 230,5 kilómetros que llevarán al pelotón a las puertas de los Alpes.

Sin apenas dificultades montañosas, el perfil reúne todos los ingredientes para que los equipos de los 'llegadores' puedan controlar la carrera para que sus líderes se disputen una primera victoria en la edición.

No hay muchas oportunidades en el libro de ruta de esta edición de la carrera para ellos, lo que hace poco probable que dejen pasar esta que se les ofrece al final de una recta bien diseñada para ver un esprint.

Antes, el pelotón del Tour rendirá homenaje a Fausto Coppi, el campeón italiano, con un paso por la ciudad de Tortone, donde murió en 1960.

Publicidad

Los favoritos a quedarse con el triunfo son Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Mark Cavendish, Fernando Gaviria, Biniam Girmay, Sam Bennett, entre otros.

Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio de la etapa 16 del Giro de Italia 2024 Getty Images

De esa manera, lo invitamos a que se programe para conectarse con la transmisión por la señal principal de Caracol Televisión y, como es habitual, también a través del portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ), que iniciará a las 6:30 a.m. (hora de Colombia), con la etapa completa.

Publicidad

Pero eso no es todo, cuando nuestros pedalistas están en acción, acá encuentra la mejor cobertura, con noticias, análisis y datos de cada etapa de la competencia. Vea la etapa 3 del Tour de Francia 2024 a partir de las 6:30 a.m., por la señal principal de Caracol TV y ONLINE a través de https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo , URL del portal web de CaracolSports, cuando se baje la bandera.