Etapa 8 del Tour de Francia, EN VIVO y ONLINE: hora y dónde ver la carrera

El perfil de la octava etapa, de 183,4 kilómetros entre Semur-En-Auxoix y Colombey-les-deux-Églises, promete un combate entre los aventureros que buscarán hacer fructificar una fuga y los equipos de los 'sprinters' que querrán otra llegada masiva, del Tour de Francia .

La llegada tendrá un alto valor simbólico, puesto que se producirá junto al Memorial Charles de Gaulle que acoge el pueblo donde tenía su residencia secundaria el héroe francés de la lucha contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Una meta simbólica que, fruto de la casualidad, tendrá lugar en una histórica jornada de reflexión electoral para las legislativas que pueden dar por vez primera la victoria a la extrema derecha.

De Gaulle saludó al pelotón en 1960, cuando el Tour atravesó el pueblo donde había comprado una casa de campo para pasar sus momentos de descanso junto a su familia.

Perfil y altimetría de la etapa 8 del Tour de Francia. PCS

El general saludó al líder de la general de entonces, Gaston Nencini, en una imagen que forma parte de la historia de la carrera, que por vez primera hará meta en el pueblo, frente a la imponente cruz de Lorena que sirve de símbolo al "gaulismo".

Antes de rendir homenaje a De Gaulle, los ciclistas mantendrán su trayectoria por la Borgoña, en un recorrido "rompe piernas", sobre todo en su tramo inicial con varias cotas de tercera y cuarta categoría sobre carreteras escarpadas que pueden favorecer la formación de fugas.

Pero la segunda parte es más llana y sencilla, terreno para que los equipos de los 'sprinters' preparen una nueva llegada agrupada, lo que promete una batalla entre los intereses de unos y de otros.