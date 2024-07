Fernando Gaviria le mandó un mensaje claro al Movistar, por no tener lanzadores en el Tour

El colombiano Fernando Gaviria (Movistar) señaló tras lograr la quinta plaza en el esprínt de Saint Amand Montrond que desde el inicio de la temporada sabía que las llegadas masivas las tendría que gestionar en solitario, "pero sin nada que reprochar al equipo".

"Un sprint era lo esperado en una etapa como la de hoy, no hay nada que lamentar. Sin tener un tren es difícil ganar, pero lo estoy intentando. He estado cerca, pero no ha sido suficiente", señaló Gaviria.

El ciclista de La Ceja tendrá más oportunidades en las próximas jornadas, por lo que se muestra tranquilo y con confianza.

"Lo volveré a intentar, quedan muchas opciones, estoy tranquilo. Estoy solo en el esprint, pero el equipo lo planeó así desde principios de temporada, no hay nada que reprochar. Tanto el equipo como yo damos lo mejor, por lo que no podemos poner en riesgo a los compañeros", concluyó.