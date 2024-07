Fernando Gaviria ya tiene estudiada la etapa 5 del Tour de Francia: está listo para ganar

El Tour de Francia 2024 ya está en disputa y, este miércoles 3 de julio, Fernando Gaviria, uno de los ciclistas colombianos que mayor protagonismo podría tener en la etapa 5 de la competencia, habló con Caracol Sports en Saint-Jean-de-Maurienne, lugar de salida de la fracción y comentó cómo cree que será su desempeño.

"Mis compañeros me ayudan en lo posible y es agradecerles a ellos porque arriesgar ahí adelante no es fácil cuando no estás acostumbrado. A falta de 10 kilómetros hay un poco de viento lateral y una recta de 2 kilómetros bastante limpia, entonces creo que será un bonito espectáculo hoy", comentó el velocista del Movistar Team.

Cabe mencionar que en la jornada del miércoles, la carrera estará enmarcada por dos puertos de montaña de cuarta categoría y llegada será llana, lo cual propicia para los velocistas como Fernando Gaviria. El antioqueño tendrá que batirse con hombres de calidad como Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Dylan Groenewegen, Phil Bauhaus, Biniam Girmay, entre otros velocistas que buscarán celebrar.

Gaviria, cerca del primer lugar

En el inicio del certámen más importante de ciclismo internacional, el pedalista 'cafetero' ya supo estar muy cerca de la primera casilla del podio, en la etapa 3.

Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Movistar Team, favorito a los embalajes en el Tour de Francia 2024 Getty Images

El pasado lunes 1 de julio, Fernando Gaviria quedó en la segunda posición en la etapa finalizada en Turín; allí Biniam Girmay, del Intermarché Wanty con un tiempo de 5h 26'48'' venció al colombiano.

Fernando Gaviria estuvo en una posición adecuada entre los embaladores; no obstante el nacido en Eritrea fue más veloz en los metros finales y cruzó primero la línea de meta. Es válido mencionar que el ciclista del Movistar Team, que fue el único de nuestro país en entrar en ese grupo, luego la caída masiva que sacó de la pelea a Philipsen, Cavendish y otros sprinters que se quedaron sin posibilidades.

Así las cosas, se está a la expectativa del rendimiento que tenga el colombiano, nacido en La Ceja, al finalizar la fracción de este miércoles 3 de julio, la cual inició en Saint-Jean-de-Maurienne y terminará en Saint Vulbas, con un total de 177.4 kilómetros.