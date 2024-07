Figura del UAE fue castigado, tras el Tour de Francia: no competiría en la Vuelta a España

El Tour de Francia es la carrera más importante del ciclismo y por eso los equipos llevan a sus mejores pedalistas. Para ganar es necesario hacer un trabajo en equipo para que el líder pueda luchar en la clasificación general. Al parecer, a un ciclista del UAE se le olvidó esa premisa y ahora está en problemas, ya que no será incluido en la plantilla para la Vuelta a España.

Se trata del Juan Ayuso, joven corredor español que fue a la 'Grande Boucle' con la misión de ser uno de los gregarios de lujo de Tadej Pogacar. Sin embargo, tuvo un comportamiento irreverente que no gustó en la escuadra árabe. E n una de las etapas de la primera semana todo sus compañeros estaban tirando del pelotón para dejarle servida la victoria al esloveno y él no estaba atento para colaborar. Joao Almeida le dio un regaño en plena carretera.

Por si no fuera suficiente, a la etapa siguiente, Ayuso atacó con unos rivales para formar una fuga. Todos se preguntaban que ocurría ya que tenía que estar a rueda de Pogacar. Su respuesta por el radio fue decir que se trata de una broma.

Esos fueron los dos hechos puntuales que se dieron a conocer, por lo tanto, no se sabe si a la interna pasaron más sucesos del mismo calibre. Lo cierto es que Mauro Gianetti, CEO del UAE, no está nada contento y confirmó que Ayuso no irá a la 'ronda ibérica'. “Ayuso tenía que hacer el Tour, ¿lo ven aquí? No, no hará la Vuelta. Tengo un montón de corredores fuertes para enviar a la Vuelta”, dijo de entrada.

Luego, el directivo negó que el joven español tuviera una clausula que le impedía ser gregario dentro del equipo. “¿Ustedes creen que yo podría firmar un contrato así? El que vaya rápido tiene el equipo a sus órdenes. Y Tadej parece ir bastante rápido y ganar mucho”, remarcó de manera contundente Gianetti.

Cabe recordar, que, Ayuso se retiro del Tour de Francia por precaución, tras contagiarse de Covid 19.

Juan Ayuso (UAE Team Emirates), ciclista español de 21 años, confirmado para el Tour de Francia AFP

Palmarés de Juan Ayuso

2021

Trofeo Piva

Giro del Belvedere

Giro Ciclistico d'Italia, más 3 etapas

3.º en el Campeonato Europeo en Ruta sub-23

2022

Circuito de Guecho

3.º en la Vuelta a España

2023

1 etapa del Tour de Romandía

2 etapas de la Vuelta a Suiza

2.º en el Campeonato de España en Ruta

Clasificación de los jóvenes de la Vuelta a España

2024

Faun-Ardèche Classic

1 etapa de la Tirreno-Adriático

Vuelta al País Vasco