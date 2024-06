Harold Tejada se lamentó por no ganar la etapa 2 del Tour de Francia: "Me descuidé"

Harold Tejada fue el gran protagonista de Colombia en la etapa 2 del Tour de Francia 2024 y desde muy temprano cumplió con el plan que tenía marcado para esta competencia: estar en las fugas. Desde el comienzo de la jornada, el pedalista oriundo de Pitalito, Huila integró un grupo de 10 corredores que encabezaron las acciones y que siempre tuvieron licencia del pelotón de favoritos.

En la parte final de la fracción, Nelson Oliveira realizó un fuerte ataque que siguieron Jonas Abrahamsen y Kevin Vauquelin, que se terminó quedando con el triunfo del día. Tejada cruzó la meta en la quinta posición, firmando su mejor presentación en la carrera más importante del mundo.

Una vez llegó al bus, el líder del Astana Qazaqstan analizó su rendimiento, este domingo, y fue consciente de que no estuvo atento para seguir el movimiento definitivo, que lo hubiera dejado con mejores posibilidades de quedarse con la victoria.

“Salí en un grupo grande desde el inicio, se nos dio la fuga, fue un día largo, se intentó, al final partieron en el plan, me descuidé, pensé que de pronto los alcanzaba subiendo, pero fueron más fuertes, al final todo bien. Estas oportunidades son muy pocas, son 21 días y siempre trata uno de estar adelante cuando se puede, quedan 19 días”, fueron las declaraciones iniciales de Harold Tejada.

Acción de carrera de la etapa 2 del Tour de Francia 2024, con el pelotón como protagonista

“Cuando uno es el favorito, los otros hombres de la fuga siempre están pendientes de los movimientos. Lo importante es que todos los días me voy sintiendo mejor”, aclaró siendo dejando claro que sus condiciones como escalador lo convertía en uno de los candidatos a ganar.

“Hoy me sentí muy bien, tenía siempre el carro atrás y me tenían siempre agua y hielo, estuve todo el día fresco. Cuando apreté en la subida iba a 500 vatios, que son altos pensé que podía alcanzarlo, pero no ocurrió. Estoy feliz por el resultado y ahora a descansar, ya llevo dos Tour de Francia y esto es día a día, todos los días pasan cosas”, culminó con sus declaraciones.

Después de la etapa, Harold Tejada terminó en la posición número 62 de la clasificación general individual, a 13 minutos y 24 segundos. El mejor colombiano después de la dura etapa es Egan Bernal, que llegó con el segundo grupo de favoritos y ahora está a 21 segundos de Tadej Pogacar, que es el nuevo líder de la carrera.