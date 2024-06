Harold Tejada y su objetivo en el Tour de Francia: " Vengo a buscar victorias de etapa"

Se acabó la espera para vivir las emociones de uno de las carreras más importantes del ciclismo, el Tour de Francia. La edición del 2024 se empezó a palpitar desde este jueves 27 de junio con la presentación de equipos en Florencia. Colombia tendrá cuatro representantes y uno de ellos es Harold Tejada, quien atendió a la prensa y pasó por los micrófonos de Caracol Sports.

En charla con nuestro periodista Diego Alberto, el nacido en Pitalito habló de entrada sobre su calendario en el 2024 y cómo se ha preparado. "Casi el mismo equipo que estuvo en el Tour Colombia está ahora en el Tour de Francia. He hecho muchas carreras también, como la París-Niza, el Criterium del Dauphiné, con un ritmo similar al del Tour. Feliz de estar acá y tengo mucha ilusión de hacerlo bien, me encuentro bien de salud, aunque en las últimas dos semanas no estaba tan bien, pero acá estamos", dijo el corredor del Astana.

Luego, Tejada reveló que no la pasó bien hace algunas semanas y habló sobre su verdadero objetivo en la 'Grand Boucle'. "Físicamente me siento bien, después del Dauphiné tuve Covid, hice exámenes para ver cómo estaba, en los últimos entrenos estuve bien, acá vengo día a día a buscar etapas y mentalmente tranquilo, con más ganas, más motivación, me están viendo en mi casa, mi hija y mi esposa, y feliz de empezar esta carrera", añadió el joven pedalista.

Harold Tejada, ciclista colombiano del Astana Qazaqstan, en el Tour de Francia 2023 AFP

Por último, nuestro periodista le mostró un video dónde su esposa y su hija Antonella lo saludan. Tejada se emocionó y les dedicó unas emotivas palabras. "Muchas gracias, es algo muy bonito, quisiera que estuvieran acá, por cosas de la vida no se puedo, pero están bien en casa y que me vean por la televisión es emocionante. El papá está acá en busca de sueños y oportunidades, y me gustaría que me vieran alzar los brazos en el Tour de Francia", concluyó.

Cabe recordar, que, la nómina del Astan está conformada por los siguientes corredores: Mark Cavendish, Davide Ballerini, Cees Bol, Yevgeniy Fedorov, Michele Gazzoli, Alexey Lutsenko, Michael Morkov y Harold Tejada.

La primera etapa del Tour será este sábado 29 de junio, entre las localidades de Firenze y Rimini, con un recorrido de 206 kilómetros. El trazado contará con siete puertos de media montaña.

