Jonas Vingegaard, feliz por estar en el Tour de Francia 2024, tras sufrir fuerte accidente

El danés Jonas Vingegaard , ganador de las dos últimas ediciones del Tour de Francia , aseguró que poder estar en la salida de la carrera, tras la dura caída que sufrió en la pasada Vuelta al País Vasco, "ya es un triunfo".

"Mi ambición en este Tour es hacer el mejor resultado posible en la general. La caída fue muy dura y el hecho mismo de estar aquí es ya una victoria; lo que consiga será un bonus", afirmó el ciclista del Visma en Florencia, donde este sábado comienza la carrera.

El danés reconoció que, tras la caída, vivió "uno de los momentos más difíciles" de su carrera, que ha perturbado toda su preparación, por lo que no sabe si podrá competir por la victoria.

"He trabajado mucho, he trabajado bien, no estoy en mala forma, pero la caída ha sido terrible. Tengo esperanzas, pero hay que ver (...) Sin el accidente diría que vengo a por la victoria. Ahora no lo puedo afirmar, lo veremos, pero todo lo que consiga es ya beneficioso", dijo.

Reconoció que tras una semana en cuidados intensivos y una dura recuperación, su preparación para el Tour se vio muy impactada, por lo que su estado de forma en la tercera semana es "una incógnita".

Jonas Vingegaard será el 'capo' del Visma Lease a Bike para el Tour de Francia 2024 AFP

"Es posible que vaya mejorando con el paso de los días, que las primeras etapas tenga que aferrarme para no quedarme descolgado, pero que con el tiempo vaya cobrando tono", señaló el danés, Jonas Vingegaard, que dijo que "desde la caída la progresión ha sido constante".

Jonas Vingegaard admitió que durante el periodo de recuperación "un día piensas que estarás en el Tour, pero otro que no, la opinión iba cambiando todo el rato", por lo que se felicitó de estar en la salida de Florencia.

"En estas situaciones hay que luchar para volver, no sirve de nada quejarse, hay que pelear. Junto con mi familia hemos hecho todo lo posible para estar listos para esta carrera. Es importante para mi y para ellos y estoy encantado de estar aquí", dijo.