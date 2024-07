Lance Armstrong criticó el estilo de correr de Tadej Pogacar en el Tour de Francia

El Tour de Francia 2024 está en su etapa de definición con jornadas de alta montaña que decantarán al ganador entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard. En la etapa 17, el ganador fue el ecuatoriano Richard Carapaz, sin embargo, a poco más de 7 km de la meta, el esloveno atacó y le sacó un poco de diferencia de tiempo al danés. Esta acción le valió para hacer fuertemente criticado por un excorredor.

Se trata de Lance Armstrong, quien ganó siete Tour de Francia, que le fueron arrebatados al comprobarse que se dopó. Ahora, en su faceta como comentarista y analista, criticó la forma de correr de Pogacar en la 'Grande Boucle'. Para el exciclista, el líder el UAE Team Emirates no debía lanzarse en el Col du Noyer. “Era realmente innecesario atacar así. Esto sólo aumenta la atención sobre Pogacar. Si hay alguna especulación sobre su desempeño, ciertamente no ayuda", dijo de entrada.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), líder de la clasificación general del Tour de Francia 2024 AFP

Luego, Armstrong manifestó que 'Pogy' debe 'taparse' más y no dar tanto 'bombo' a la hora de rodar. "Tampoco se hace amistad con él. Si pudiera aconsejar a Pogacar: intenta mantener un perfil más bajo. A veces hay que tener en cuenta la percepción, la imagen que la gente tiene de ti. Como corredor debes recordar que el Tour no es exclusivamente una competición deportiva", añadió.

Publicidad

Por último, dijo que Pogacar debe concentrarse y es lo llevará a su tercera corona. "También es un acontecimiento político. Yo estaba en su posición y entonces la gente me tocó el hombro y dijo que eso no era necesario. Realmente no creo que esto ayude. Sólo tiene que permanecer en su bici y Ganará el Tour de todos modos, está decidido”, concluyó.

¿Por qué a Lance Armstrong le quitaron sus títulos del Tour de Francia?

Fue despojado de sus siete títulos del Tour de Francia debido a un escándalo de dopaje. En 2012, la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos (USADA) publicó un informe detallado que reveló el uso sistemático de sustancias prohibidas por Armstrong y su equipo, incluyendo EPO, transfusiones de sangre y testosterona. Armstrong inicialmente negó las acusaciones, pero finalmente admitió su culpabilidad en 2013. La USADA describió el programa de dopaje de su equipo como el más sofisticado en la historia del deporte. Como resultado, la Unión Ciclista Internacional (UCI) le quitó todos sus títulos y lo sancionó de por vida.