Mark Cavendish y un Tour de Francia de contrastes: entre el récord y un doloroso anuncio

El británico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) , plusmarquista de etapas ganadas en el Tour de Francia con 35, superando al belga Eddy Merck, aseguró después de participar en la crono final de Niza que había sido su "última carrera".

"Ha sido un sueño", dijo emocionado Cavendish tras atravesar la línea de meta de Niza, con las manos en alto, lanzando besos a diestra y siniestra y luchando por contener las lágrimas, poco antes de recibir los abrazos de su familia que estaba presente.

"Intenté cumplir con el tiempo límite y después fue simplemente divertido. No hubo presión. Una crono es bastante extraña para el último día del Tour de Francia , pero así lo decidieron, esta vez, los organizadores y está bien, no hay problema", dijo.

"Sabía que mi familia estaba aquí y tenía que absorberlo todo. Luego de la jornada número 20, ya había muchas emociones, este domingo pude disfrutar especialmente y fue algo lindo, era como lo imaginaba y había soñado desde antes", añadió.

Preguntado si había sido su última carrera, el "Expreso de Man" se emocionó. "Probablemente, sí", sentenció. Recordemos que Mark Cavendish tiene 39 años, siendo uno de los mejores ciclistas de la historia, por sus títulos, victorias y más.

Mark Cavendish, ciclista británico del Astana Qazaqstan Team, tras el final del Tour de Francia 2024 AFP

"Estoy muy feliz con mi carrera y con quién he podido trabajar. Esto ha sido un sueño. Como alguien externo ves el éxito y las victorias, pero no lo que sucede detrás de escena. Me ha enseñado mucho sobre mí mismo y lo llevaré conmigo", dijo.

Mark Cavendish dijo que volverá al Tour como espectador. "Esta carrera ha sido mi vida y, por cierto, a mi hijo le encanta este deporte. Quizás algún día esté aquí para animarlo y apoyarlo, como él siempre lo hizo también", concluyó.

La anhelada victoria de Mark Cavendish, con la que 'rompió' el récord en la 'Grande Boucle', llegó en la quinta jornada , que se disputó entre Saint-Jean-de-Maurienne y Saint-Vulbas, con 177,4 km de recorrido y un final al embalaje.