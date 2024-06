Nairo Quintana no se olvida del Tour de Francia 2024: su análisis de la etapa 1

Nairo Quintana regresó al World Tour. Atrás quedaron los meses difíciles, tras la sanción de la Unión Ciclista Internacional (UCI) , y ahora disfruta del ciclismo, su pasión. Movistar Team le abrió las puertas y ya ha disputado varias carreras. Eso sí, su temporada, hasta el momento, ha estado llena de altibajos. A pesar de que ha figurado en varias etapas, las lesiones han dicho presente.

Todo empezó en el Campeonato Nacional, donde finalizó cuarto en la contrarreloj y 26 en la prueba de ruta. Posteriormente, acudió al Tour Colombia, haciéndose con el puesto 21 en la general , lo cual sorprendió y después se confirmó que había tenido COVID-19. Una vez se recuperó, estuvo en la Vuelta a Cataluña, competencia que no pudo terminar, luego de sufrir una fuerte caída.

A partir de ahí, no pudo rodar más, por lo que su preparación para el Giro de Italia no fue la adecuada. Sin embargo, como todo un 'capo', Nairo Quintana llegó a la 'corsa rosa' e hizo de las suyas. No solo, realizó las 21 jornadas, sino que, además, fue segundo en la etapa reina y culminó 19 en la lucha por la camiseta rosada. Posteriormente, participó en el Tour de Suiza y no fue lo mejor.

Infortunadamente, el 'escarabajo' terminó en el suelo, tuvo una delicada lesión en su mano y la pequeña luz de poder estar en el Tour de Francia, se diluyó. Movistar Team eligió a Enric Mas, Alex Aranburu, Davide Formolo, Fernando Gaviria, Oier Lazkano, Gregor Mühlberger, Nelson Oliveira y Javier Romo para la 'Grande Boucle'. No obstante, 'el Cóndor' no se pierde este evento.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en acción de carrera AFP

Publicidad

En entrevista exclusiva con Caracol Sports, Nairo Quintana dio un corto análisis de lo que fue la etapa 1 de la ronda 'gala', donde el vencedor fue Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) , tras una larga escapada y que la fuga prosperara. De igual manera, habló de los colombianos Egan Bernal, Santiago Buitrago, Fernando Gaviria y Harold Tejada, que sueñan en grande esta vez.

"Se sabía que era una etapa muy difícil, con un recorrido complicado, un comienzo duro en el Tour de Francia. Para los embaladores fue complejo. Se vio una fuga interesante. Luego, Romain Bardet hizo de las suyas, yéndose por delante. Llegaron justos, pero lo lograron, gracias a que trabajaron fuerte con su compañero. Respecto a los colombianos, ahí están y van", sentenció.