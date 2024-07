Remco Evenepoel acepta la supremacía de Pogacar y Vingegaard: su nuevo objetivo en el Tour

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), tercero en la general con 6 minutos de ventaja sobre el cuarto clasificado, no cree que el Visma de Vingegaard arriesgue demasiado con el peligro de perder la segunda plaza, y espera mantener su posición hasta Niza.

"No me gustaría tener un colapso. Antes el objetivo era estar entre los cinco primeros, y ahora estoy en una posición bastante buena. Mentiría si no considerase una decepción no mantenerme en el podio en Niza", señaló Evenepoel en la segunda jornada de descanso en Gruissan.

Para el ganador de la Vuelta y campeón del Mundo en 2022, las recientes etapas en Pirineos han despejado muchas incógnitas.

"Tenía dudas porque no pude explorar las etapas del fin de semana pasado. Debido al menor rendimiento en los Pirineos, tenía un poco de duda en el fondo de mi mente. Tampoco sabía cómo son las etapas de montaña en el Tour. En los últimos dos días se han respondido muchas preguntas. Espero poder mantener el nivel", señaló.

En el año de su debut en el Tour, Evenepoel hace un balance positivo de las 15 etapas disputadas hasta el momento.

"Todo el mundo dice que el Tour es la carrera más nerviosa, y eso es cierto. Creo que lo estoy haciendo razonablemente bien", señaló.

Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), en acción de carrera en el Tour de Francia 2024 AFP

Con grandes diferencias entre las primeras plazas del podio- Vingegaard es segundos a 3.09 y Evenepoel tercero a 5.19-, el líder del Soudal considera que el podio ya está definido a pesar de las etapas complicadas de montaña del fin de semana y la crono final.

"Sólo quedan dos verdaderas etapas de montaña y una contrarreloj difícil, pero tampoco será en un puerto como La Planche des Belles Filles. No creo que Visma-Lease a Bike vaya a por todas con el riesgo de explotar. Vingegaard preferiría ser segundo que sexto o séptimo", comentó.

Evenepoel afronta con tranquilidad las 6 etapas que restan hasta Niza. "Es una ventaja saber qué etapas vienen. He explorado casi todas las etapas dos o tres veces en la última semana. Los Pirineos fueron típicos, etapas duras con aficionados y temperaturas extremas. Los Alpes son diferentes. Los puertos son menos empinados, más regulares y tienen mejor asfalto. Las etapas 19 y 20 son muy importantes", vaticinó.

Sobre la contrarreloj del último día el campeón belga dijo que "es un recorrido que no me conviene. Sólo en los últimos 8 kilómetros la aerodinámica resulta útil"