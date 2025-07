James Rodríguez, echado al agua por DT del León de México: “Llegó tarde, la razón es esa”

El Club León se estrenó en el torneo mexicano del segundo semestre de 2025 perdiendo 0-1 en condición de local frente al Atlético de San Luis, partido en el que la anotación llegó en tiempo de reposición y en el que James Rodríguez actuó en el tramo final.

El cucuteño empezó como integrante de la banca de suplentes y solo fue enviado al terreno de juego en el minuto 62, algo que extrañó a propios y extraños si se tiene en cuenta que el zurdo de 34 años de edad es el capitán del elenco verde de Guanajuato y no estaba lesionado.

De hecho, el desempeño del equipo mejoró en la última media hora del cotejo, momento en el que el ‘cafetero’ estuvo en cancha, según lo reseñaron las crónicas periodísticas en el país ‘azteca’.

Sin embargo, fue escaso el tiempo que Rodríguez tuvo para guiar a sus compañeros y sobre el minuto 91, luego de una desconcentración defensiva, el cuadro visitante se llevó la victoria con anotación del brasileño Joao Pedro.

En consecuencia, los medios de comunicación presentes en el estadio acudieron a la conferencia de prensa del entrenador del León para consultar sobre el colombiano, tema con el que se abrió la comparecencia.



DT del León sorprende con declaración sobre James Rodríguez

El argentino Eduardo Berizzo fue recibido en el salón adecuado para el diálogo con los medios de comunicación con la consulta sobre James y su ausencia desde el pitazo inicial, pese a que no estaba en departamento médico ni afrontaba compromisos con la Selección Colombia.

En ese instante, el timonel no ocultó lo que ocurría y manifestó que no lo pudo alinear desde el principio porque este no se encuentra en óptimo estado físico debido a que no se unió a tiempo a la pretemporada y aún no está en condiciones de jugar un partido completo, situación similar a la del uruguayo Nicolás Fonseca.

“La formación tiene que ver con que Fonseca y James no estaban para jugar todo el partido, llegaron después a la preparación. La razón es esa, no iban a completar 90 minutos, empezaron la pretemporada tarde y necesitan todavía recorrido”, destapó.

En consecuencia, no es seguro que Rodríguez esté desde el arranque en el encuentro de la segunda fecha de la Liga MX, jornada en la que León deberá recibir a Chivas de Guadalajara el sábado 19 de julio a las 8:00 de la noche, hora colombiana.

