Remco Evenepoel entró en "pánico": el susto que se llevó en la etapa 7 del Tour de Francia

El belga Remco Evenepoel , que en la contrarreloj de Gevrey-Chambertin consiguió su primera victoria en el Tour de Francia , aseguró que lograrlo "era un sueño".

"Es algo magnífico, uno no se puede imaginar lo que supone ser aclamado por el público. Ganar una etapa era uno de nuestros grandes objetivos en este Tour. Es una locura. Por ahora no lo tengo interiorizado, creo que esta noche me daré cuenta de lo que significa", indicó el belga, debutante en el Tour.

Evenepoel señaló que se llevó un susto a 2,5 kilómetros para la meta cuando pensó que había pinchado.

"Me entró un poco de pánico, debió ser algún ruido que hizo alguien del público. Afortunadamente, no fue nada importante, solo duró un instante, debí perder 3 o 4 segundos, nada que cambie a la victoria de etapa que era el objetivo", señaló.

Publicidad

El belga confesó que tiene en mente la victoria en la etapa de este domingo, que incluye varios tramos de caminos agrícolas.

Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), ganador de la contrarreloj del Tour de Francia 2024 AFP

"La he reconocido dos veces, conozco los sectores como la palma de mi mano, no son muy difíciles, la clave está en entrar bien posicionados", señaló.

Publicidad

"No creo que haya grandes diferencias, pero en este tipo de etapas no se gana el Tour, pero se puede perder, si sufres un pinchazo en el mal momento. Por eso hay que estar muy atentos", aseguró.