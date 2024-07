Santiago Buitrago recordó la mítica victoria de 'Lucho' Herrera en Alpe d'huez en el Tour

La etapa 16 del Tour de Francia 2024 fue llana en su mayoría y no representó mayores problemas para los corredores. El único reto que podía existir eran los fuertes vientos, pero al final no afectó al pelotón y no aparecieron por ningún lado los abanicos. Santiago Buitrago llegó con el tiempo del ganador Jasper Philipsen y habló con la prensa apenas cruzó la meta en Nimes.

En primer lugar, Buitrago no dejó pasar la oportunidad para rememorar la gesta de Luis Herrera, el 'jardinerito de Fusagasugá', en el mítico puerto Alpe d'huez. "Un saludo muy especial a 'Lucho', lastimosamente hace 40 años yo no estaba ni en los planes (Risas), pero es muy bonita la historia que ha hecho Colombia aquí en el Tour de Francia y la que seguimos escribiendo", dijo orgulloso el líder del Bahrain Victorious.

Y es que el bogotano sabe que no solo 'Lucho' sino que muchos más 'escarabajos' brillaron en tierras del 'viejo continente'. "Es bonito la marca que cada colombiano ha dejado aquí en Europa, que dejan en el Tour de Francia y en la referencia que nos tienen", añadió.

Luego, hizo un análisis de la jornada de este martes en la 'Grande Boucle': "Es un bonito día por empezar la tercera semana. Una etapa relativamente tranquila, se fue muy rápido, pero un poco de tensión en el final, pasando por la ciudad era bastante peligroso. Con el equipo estuvimos muy bien y salvamos otra jornada".

Por último, habló sobre las montañas que se avecinan en lo que resta de carrera. "Quedan días bien complicados, ya no hay etapas al sprint, a partir de mañana todos los equipos van a buscar una victoria etapa, a intentar meterse en la fuga. Nosotros intentaremos seguir escalando posiciones. Quedan fracciones muy duras y esperamos estar ahí adelante", concluyó.

Santiago Buitrago, líder del Bahrain Victorious en el Tour de Francia 2024 Getty Images

El mítico triunfo de 'Lucho' en la 'Grande Boucle'

La victoria de Lucho Herrera en Alpe d'Huez en 1984 es uno de los momentos más icónicos en la historia del ciclismo colombiano y del Tour de Francia.

Luis Herrera, conocido como "Lucho", se convirtió en el primer ciclista colombiano y latinoamericano en ganar una etapa en el Tour.

El 17 de julio de 1984, durante la etapa 17, Lucho Herrera atacó en las rampas empinadas de Alpe d'Huez, una de las cimas más emblemáticas de la carrera. Su escalada legendaria y su valentía le permitieron dejar atrás a favoritos europeos y llegar en solitario a la meta. La imagen de Herrera cruzando la línea de meta, con la bandera de Colombia, se convirtió en un símbolo de esperanza y orgullo para todo el país.