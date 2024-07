Tadej Pogacar y el cambio que realizó para ganar de nuevo el Tour de Francia

Tadej Pogacar llevaba dos años viendo como Jonas Vingegaard levantaba los brazos en los Campos Elíseos. Para cambiar la historia, el esloveno tomó una radical decisión y todo parece indicar que le funcionó, puesto que está a dos etapas de ganar el Tour de Francia 2024. Le contamos qué fue lo que hizo.

En la presente edición de la 'Grande Boucle', 'Pogy' acumula cuatro victorias y a falta de dos fracciones, es el líder de la clasificación general. Desde su país, el analista Martin Hvastija habló sobre lo hecho por el joven pedalista “Bueno, yo mismo señalaba los Pirineos todo el tiempo, de hecho la principal diferencia se hacía allí. Vimos dos victorias maravillosas de Tadej Pogacar en estas dos difíciles etapas pirenaicas, ahora los Alpes son solo la guinda del pastel", dijo de entrada.

Luego, el citado comentarista reveló que Pogacar le dio un giro a su carrera con una importante decisión. “No conozco los detalles, pero el hecho es que el año pasado Tadej no estaba satisfecho con el entrenador. Hablamos de ello muy abiertamente en el Campeonato del Mundo de Glasgow y él estaba buscando cambios. Después de ciertos años de entrenamiento igual o similar, cada ciclista busca un nuevo entrenador, una nueva voluntad y un nuevo enfoque. Por encima de todo, en lo que crees, algo en lo que crees, eso es definitivamente algo bueno”, contó.

Por último, Hvastija expresó que Tadej complementa muy bien las instrucciones del equipo con sus sensaciones. “Es difícil contenerlo, lo que repiten todos sus directores deportivos, ya tuvieron los mismos debates y los mismos problemas en el Giro. Pero al final, hace lo que ve, siente, nota en ese momento o cree que es capaz y deja que se quede así”, concluyó.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno. Dario Belingheri/Getty Images

Otras declaraciones de Martin Hvastija:

La amistad y la competencia, dos caminos distintos

“Creo que ya hemos visto los inicios de esto en las etapas anteriores. Es cierto que al final se decidirá por las piernas y no por la amistad. El hecho es que se evitaron mutuamente en las carreras durante muchos años, él evitó más a Remco”.

Sobre la relación entre Pogacar y Evenepoel

“El hecho es que lo aprecia como maestro, que se dirige a él con respeto, y Tadej le devuelve este respeto mutuo. Remco realmente ha hecho grandes avances, no solo en el sentido físico, sino también en el sentido técnico, pero no estaba tan lejos en los macadams como algunos esperaban, pero es realmente sobresaliente en las subidas. Todavía quedan tres etapas alpinas difíciles, pero está dando grandes pasos adelante. La lucha por el segundo escalón aún no ha terminado”.