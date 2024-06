Tour de Francia 2024: horario, TV y dónde ver EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO las 21 etapas

El Tour de Francia 2024 pone a prueba a varios de los mejores ciclistas del mundo. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), Primož Roglič (Bora Hansgrohe), Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), Simon Yates (Team Jayco AlUla) y Enric Mas (Movistar Team) son tan solo algunos de los 'capos' que engalanan las carreteras.

Por eso, la acción, alto nivel y espectáculo están asegurados. Además, Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) son la cuota colombiana que tienen con qué pelearle a los demás, siendo líderes de sus respectivas escuadras. Pero no son los únicos 'escarabajos', ya que, con otras funciones, pero la misma ilusión, son cuatro en total.

Fernando Gaviria (Movistar Team) es la 'carta fuerte' para los embalajes, con su potencia y velocidad que lo caracterizan y han llevado a dar grandes sorpresas. Por último, Harold Tejada (Astana Qazaqstana) cumple la función de 'gregario', pero no se descarta que luche por la victoria de alguna etapa en el Tour de Francia 2024. Sin duda, promete emociones.

De esa manera, no se desconecte ni un solo segundo de la señal principal de Caracol Televisión, la señal HD2 y el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ). Allí, encuentra la transmisión de todas las etapas, a lo largo de las tres semanas, y la mejor y más completa información, con crónicas, clasificaciones y reacciones.

Remco Evenepoel, ciclista belga del Soudal Quick Step, uno de los candidatos a ganar el Tour de Francia 2024 AFP

Etapa 1

Día: sábado 29 de junio.

Recorrido: Firenze - Rimini (206 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:30 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Etapa 2

Día: domingo 30 de junio.

Recorrido: Cesenatico - Bologna (200 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:45 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:45 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 6:45 a.m.

Etapa 3

Día: lunes 1 de julio.

Recorrido: Piacenza - Torino (229 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:30 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Primoz Roglic, ciclistas esloveno del Bora Hansgrohe, es uno de los favoritos a ganar el Tour de Francia 2024 AFP

Etapa 4

Día: martes 2 de julio.

Recorrido: Pinerolo - Valloire (138 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:30 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:00 a.m.

Etapa 5

Día: miércoles 3 de julio.

Recorrido: Saint Jean de Maurienne - Saint Vulbas (177 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:30 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:00 a.m.

Etapa 6

Día: jueves 4 de julio.

Recorrido: Mâcon - Dijon (163 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:30 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:00 a.m.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, confirmado para el Tour de Francia 2024 Getty Images

Etapa 7

Día: viernes 5 de julio.

Recorrido: Nuits Saint Georges - Gevrey Chambertin (25 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:30 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:00 a.m.

Etapa 8

Día: sábado 6 de julio.

Recorrido: Semur en Auxois - Colombey les Deux Eglises (176 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:30 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

