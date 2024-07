Tour de Francia 2024: los mejores ocho ciclistas de la carrera

Finalizó el Tour de Francia, con el título de Tadej Pogacar, que consiguió el ansiado doble de Giro-Tour con un dominio impresionante. La carrera de 21 dejó grandes momentos y corredores que se destacaron en el llano y en la montaña.

Tadej Pogacar

Tal vez tendría que tener dos lugares en este listado. Fue el hombre del Tour de Francia y el ciclista que una vez honró la mejor carrera del mundo. Se quedó con su tercer título del Tour de Francia y cada vez más se acerca al peldaño más alto entre las leyendas de este deporte. Seis etapas y un nuevo golpe a Jonas Vingegaard, lo convierten en el mejor pedalista de la actualidad y como mérito adicional, consigue el anhelado Giro-Tour, que no era conseguido desde Marco Pantani. Parece hecho de otro material. Voraz, como ninguno.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno. Tim de Waele/Getty Images

Jonas Vingegaard

Supo perder con las botas puestas y dio batalla hasta el último día. No llegó en la mejor condición física, pero eso no fue impedimento para mostrar una buena condición en la montaña. En Le Lioran dio muestras de que podía pelear mano a mano e incluso se quedó con el triunfo en un sprint cerrado con Pogacar. Sus lágrimas en Isola 2000 fueron una muestra del hombre que conoció la derrota, pero que entró el alma sobre su bicicleta. Volverá más fuerte el próximo año. Ahora, a disfrutar de su nuevo hijo.

Jonas Vingegaard celebrando su triunfo en la etapa 11. Dario Belingheri/Getty Images

Remco Evenepoel

El niño rebelde de la carrera. “No tienen huevos”, “no me tiran ni un relevo”, fueron algunas de las palabras durante la carrera del siempre polémico Evenepoel. Su podio es sorpresa para quienes dudaron del rendimiento en la alta montaña. No tuvo ninguna pálida, a pesar de los puertos de más de 20 kilómetros y los más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Simplemente, no tuvo el mismo ritmo que Pogacar y Vingegaard, pero tiene piernas y potencia para darle de vuelta el ‘maillot jaune’ a Bélgica. Ahora buscará los Juegos Olímpicos, donde tiene grandes posibilidades de quedarse con el triunfo. Bienvenido, Remco, ya te puedes sentar en la misma mesa.

Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), ganador de la contrarreloj del Tour de Francia 2024 AFP

Publicidad

Biniam Girmay

Los 1.200 millones de africanos hincharon por el mismo hombre: Biniam Girmay. El eritreo, recordado por muchos por su corchazo en el Giro de Italia o por su propensidad a las caídas, fue una de las grandes sorpresas de la carrera. Tres triunfos de etapa y el título de la camiseta verde lo ratifican como uno de los mejores velocistas del planeta. Se tuvo que retirar del Giro entre lágrimas, pero volvió y en el Tour hizo historia. La raza negra ya está en el ciclismo y qué mejor representación que en los potentes pedalazos del humilde y simpático Biniam.

Biniam Girmay, ciclista africano. Tim de Waele/Getty Images

Jasper Philipsen

La primera semana fue Jasper Disaster pero con el pasar del Tour volvió a ser el Jasper Philipsen del 2023. Supo manejar la frustración que mostró en las primeras etapas, en las que tuvo que ver a Girmay, Cavendish y Groenewegen cómo le birlaron las llegadas llanas; incluso sufrió descalificación en una jornada, por sus ya acostumbrados movimientos peligrosos. Al final, se va de Niza con tres victorias y con una buena sensación.

Jasper Philipsen, ganador de la etapa 13. Dario Belingheri/Getty Images

Publicidad

Richard Carapaz

Latinoamérica nuevamente presente. Carapaz tuvo su revancha y lejos quedó esa primera etapa de 2023 cuando tuvo que abandonar entre lágrimas por una dura caída que le lastimó su rodilla. En la tercera etapa vistió la amarilla y completó el liderazgo en las tres grandes, pero un mal día en la montaña lo sacó de la pelea por la general. Lejos de agachar la cabeza, salió a buscar en las fugas y ser combativo. Se quedó con el triunfo en Superdévoluy y en la alta montaña se convirtió en el mejor escalador del Tour. Las pepas rojas vuelven a nuestro continente 11 años después. Del Carchi para el mundo.

Richard Carapaz, ciclista del EF-Education, líder del Tour de Francia. /AFP

Jonas Abrahamsen

Mucho se habló de los 20 kilos que subió Abrahamsen para disputar este Tour de Francia y ¡sí que hicieron efecto! Vistió la camiseta de las pepas rojas durante 14 días y fue uno de los únicos que luchó y batalló en las fugas de etapas llanas y medias montaña, que en esta edición tuvieron nulo protagonismo. El noruego fue la gran sorpresa, tuvo un segundo y tercer lugar de etapa. Parecía que su gasolina nunca se acababa.

Jonas Abrahamsen, ciclista danés del Uno X. /AFP

Romain Bardet

Hay que saber decir adiós a tiempo y qué mejor que hacer siendo líder del Tour de Francia, la carrera con la que siempre soñaste de pequeño. En su última edición, Romain Bardet se quedó con el triunfo de la etapa 1 y vistió la camiseta amarilla, por primera vez. Aunque su sueño solamente duró un día, quedará en la memoria de los franceses que despidieron en Niza al subcampeón del 2016.