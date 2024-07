Wout van Aert sigue esperando las disculpas de Jasper Philipsen en el Tour de Francia

El Tour de Francia es la carrera más importante del mundo del ciclismo y por eso todos los corredores sueñan con ganar y alzar los brazos. Por ende, en todos los terrenos se corre a tope y con cierto riesgo. Justamente eso fue lo que pasó en una de las llegadas al esprint. Jasper Philipsen cerró la línea de carrera de Wout van Aert y por eso fue sancionado por la organización.

Más allá de la penalización, Van Aert culminó la jornada muy ofendido con su compatriota, tanto así, que lo señaló de ser muy habitual su comportamiento en los embalajes. Philipsen en ese momento se defendió y negó haberlo afectado invadiendo su carril.

Tales acciones ocurrieron en la etapa 6 que dejó como ganador a Dylan Groenewegen. Jasper Philipsen se había quedado con la segunda plaza, pero con su descalificación, dicha plaza se la quedó Biniam Girmay y el colombiano Fernando Gaviria subió hasta el tercer cajón del podio de la fracción.

A pesar de que ya han transcurrido cinco etapas después de ese suceso, parece ser que Van Aert no lo olvida y le dio largas al tema en una entrevista. "Leí que se disculpó en Instagram, pero no en persona. Traté de hablar con él pero evidentemente no sentía lo mismo. En su lugar no hubiera hecho lo mismo", fue la dura crítica del corredor del Visma para Philipsen.

Ahora solo queda esperar si más adelante el del Alpecin Deceuninck responde a las palabras de Van Aert. Lo cierto es que por ahora se mantiene segundo en la clasificación de la camiseta verde con 193 puntos, siendo solamente superado por Girmay.

Cabe recordar, que, en la etapa 10, Philipsen consiguió su primer triunfo en la presente edición del Tour de Francia , al imponerse en una definición a pura velocidad en Saint Amand Montrond.

Jasper Philipsen, ganador de la etapa 10. Tim de Waele/Getty Images