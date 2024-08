A Nairo Quintana lo multaron en la Vuelta a España: ¿cuánto le tocará pagar al boyacense?

Nairo Quintana es uno de los colombianos que ha estado presente en la Vuelta a España y aunque no ha tenido gran protagonismo, el corredor boyacense está a la espera de que se presente la alta montaña en la segunda y tercera semana de la competencia.

Terminadas las primeras nueve jornadas, Quintana Rojas está ubicado en la casilla número 29 de la clasificación general, a 32 minutos y ochos segundos del líder Ben O’Connor. Sin embargo, el hombre del Movistar Team recibió una dura noticia antes de afrontar la etapa que partirá en Ponteareas y llegará a Baiona.

En el comunicado oficial de los comisario después de la novena jornada, el nombre de Nairo Quintana apareció entre las sanciones. Al hombre del Movistar Team lo multaron con 500 francos suizos ($2’378.330 pesos colombianos). Además, le quitaron la cantidad de 25 puntos en el ranking mundial de la UCI.

“El ciclista o el personal del equipo eliminan desechos u otros objetos fuera de las zonas de basura, o no los devuelven al personal del equipo o de la organización. No recogido por el personal del equipo, lanzado a un espectador”, fue la razón que dejaron los jueces de la competencia.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio de la Vuelta a España 2024 Getty Images

Nairo Quintana no ha figurado en ninguna de las jornadas de la primera semana, pero hay que tener en cuenta que el nacido en Cómbita es uno de los expertos en correr carreras de 21 etapas, sobresaliendo en la segunda y tercera semana, con la presencia de la alta montaña.

¿Cómo va la Vuelta a España 2024?

¿Se convertirá O'Connor en otro Kuss?, ¿reaccionará Roglic para lograr pasar a la historia con 4 triunfos totales?, ¿concretará Mas su nueva versión?. La Vuelta seguirá en la segunda semana en su línea de mantener la emoción hasta el último kilómetro en Madrid.

O'Connor descansó como "un hombre feliz" y avisó de que "no será fácil" quitarle el maillot rojo. Fue cuarto en el Giro y en el Tour y no es ningún advenedizo, es un corredor de nivel. Por su parte, Roglic dio la de cal en Villuercas y Cazorla con sendos triunfos, pero en Sierra Nevada sembró dudas. Está claro que no es el corredor que ganó 3 Vueltas.