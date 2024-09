Ben O'Connor no soltará tan fácil el liderato de Vuelta a España: le habló a Primoz Roglic

El líder de la Vuelta a España 2024 , el australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), aseguró que a partir de ahora, en la carrera, "el objetivo" que tiene es aguantar y aguantar todo lo que puede de rojo o en el podio.

"Nunca pensé que podía ganar el rojo, pero esta temporada mi intención era el podio de una gran Vuelta y el objetivo es aguantar y aguantar porque (Primoz) Roglic también puede tener un mal día y cogerle yo más ventaja", se animó el oceánico para lo que queda de Vuelta.

"Tengo bastante confianza en etapas de montaña, aunque el final era muy duro, pero en las subidas largas tengo bastante confianza", avanzó de cara a la última semana.

En ese sentido, aseguró que "era optimista" y cree que ha "demostrado que los que esperaban que perdiera el maillot se equivocaban".

"He tenido un día bastante bueno. Es una pena que haya explotado un poco en el final, pero ese tiene que ser uno de los finales más horribles que he hecho nunca, fue desagradable. Sentías que no ibas a ninguna parte, no podías ver nada con la niebla. Fue duro", dijo sobre las duras rampas del Cuitu Negru.

Ben O'Connor, ciclista australiano y portador de la camiseta roja en la Vuelta a España 2024 AFP

Para Ben O'Connor, en la etapa "realmente hubo un solo ataque y ese fue el de Primoz, realmente impresionante, y a partir de entonces ha sido básicamente un uno contra uno".

En todo caso, se mostró feliz de seguir con el maillot rojo. " Sigo en el liderato, así que continuaré. Voy a descansar mañana, intentaré disfrutar si puedo y luego afrontaré Lagos de Covadonga el martes", apuntó "orgulloso" de lo que está haciendo.

"Ya son diez días de rojo y es bastante especial, significa casi la mitad de la carrera. Puedo estar contento conmigo mismo, contento con los chicos (de su equipo) y creo que es realmente un momento mágico para mí”, se congratuló el líder de la Vuelta 2024.