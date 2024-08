Daniel Felipe Martínez confirmó cuál será su objetivo en la Vuelta a España 2024

Red Bull BORA Hansgrohe no dejó lugar a dudas sobre sus ambiciones durante todo el día en el primer final en alto de la Vuelta a España 2024. El equipo controló la fuga durante más de 100 kilómetros con temperaturas cercanas a los 40 grados. Fue toda una declaración de intenciones hasta la subida final y dio sus frutos. Los tramos más empinados se encontraban en los últimos 5 kilómetros de la etapa y a los pocos metros ya se había formado un pequeño grupo de corredores. Primož Roglič lideró el grupo desde el frente hasta la línea, defendiéndose de todos los ataques. También siguió el ataque final y ganó en la cima de la montaña en una foto finish.

Después de cuatro etapas, Primož Roglič lidera la clasificación general con ocho segundos. Aleks Vlasov está a un minuto en el 10º lugar y Florian Lipowitz en el 20º. Él que no la pasó muy bien fue el colombiano Daniel Felipe Martínez, quien perdió más de cuatro minutos y ahora se ubica en la casilla 46°.

Tan pronto cruzó la meta, Martínez atendió a la prensa y se mostró feliz por el resultado que consiguió su compañero Roglic. "Ese era el objetivo de hoy (martes), ganar la etapa y también coger la del líder. Se consiguieron los dos objetivos", dijo de entrada.

Luego, confirmó que su misión será cuidarle la espalda al esloveno para que no suelte el liderato. "Sí sabíamos que Primoz Roglic estaba en muy buena condición y de ahora en adelante el trabajo va ser para él", concluyó.

Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano. Dario Belingheri/Getty Images

¿Qué dijo Primoz Roglic, tras ganar la etapa 4 de la Vuelta a España 2024?

"Tomar rojo no era el objetivo principal de hoy. Pero cuando ves a los chicos rodar duro con este calor, no tuve otra opción. Hicieron un muy buen trabajo, y estoy contento de haber tenido las piernas y de haber podido rematar. Fue un final duro, fue empinado. El objetivo seguirá siendo el mismo: ir día a día. Veremos cómo me va, cómo reacciona mi cuerpo".