"Di lo máximo y faltó poco para ganar en la Vuelta a España; una lástima, iba muerto"

Marc Soler (UAE Emirates) , tras coronar el Alto del 14 % camino de Córdoba, lanzó una ataque para intentar llegar en solitario, pero el estadounidense Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) lo frustró, aunque "faltó poco".

"He dado lo máximo y ha faltado poco. Al final estaba muy cansado, pero Kuss lo ha dado todo y ha cerrado el hueco, porque tenía al máximo favorito. Yo iba muerto", manifestó.

"Ha sido una lástima, porque ha llegado un grupo muy reducido y era una buena oportunidad y lo he intentado", dijo al respecto del ataque que lanzó a 21 kilómetros y finalizó a 3,5 kilómetros de la línea de meta.

Soler reconoció que tal vez su ataque había sido un poco lejano a pesar de que era el punto donde había que intentarlo. "Quedaba mucho y se me ha hecho muy largo en las rectas de los últimos kilómetros".

Marc Soler, ganador de la etapa 5 de la Vuelta a España 2022 Getty Images

La fuga intentó coronar la victoria, pero no tuvo éxito

El español Xabier Isasa (Euskaltel Euskadi), protagonista en solitario de la fuga del día, aseguró haber disfrutado "de un día bonito", a pesar de un prolongado esfuerzo y del convencimiento de que sería atrapado por el pelotón.

"No es que esté loco por intentar la escapada de inicio, sabíamos que era la última oportunidad para los esprinter y había dos opciones, o ir como hemos ido, o que fuese una batalla de 100 km. Ha salido así y es lo que hay", explicó.

El ciclista guipuzcoano destacó la dureza en general de toda la escapada, en especial de los primeros kilómetros, en los que nadie se sumó a la aventura.

"Los primeros 10 km han sido muy duros. Pensé que vendría algún corredor más, como Campenaerts o algún rival así, pero me tuve que ir solo. Le cogí el gustillo y al final he ido rápido y ha sido un día bonito", añadió.

Ben O'Connor y Primoz Roglic, favoritos a ganar la Vuelta a España 2024, en medio de la etapa 7 Getty Images

"Sabía que la etapa era larga, hacía mucho calor y es verdad que los pueblos estaban llenos, y eso me ha dado fuerzas para ir lo más rápido posible", comentó.

Isasa luchó hasta el límite de sus fuerzas, a pesar de que hizo consultas al coche del director para ver si continuaba en el intento o cedía en sus pretensiones.

"He consultado al coche para ver si seguía o paraba, pero los directores me han dicho que siguiera solo y no tenía otra. He llegado a tener 8 minutos de ventaja, pero era muy difícil llegar. Había viento en contra y la verdad es que me ha frenado bastante. Me ha hecho gastar bastante", comentó.

"Sabía que no iba a llegar. Cuando vas solo piensas de todo, pero entre que vas hablando con el coche y dices cuatro tonterías, te animas un poco. Ha sido un día muy largo", concluyó.