La dura crítica que recibió Primoz Roglic de un compañero, en la Vuelta a España

Luego del final de la primera semana de la Vuelta a España , el esloveno Primoz Roglic se mantiene en la segunda posición de la clasificación general, a 3 minutos y 53 segundos del australiano Ben O’Connor. Aunque es una ventaja amplia, el hombre del Red Bull Bora Hansgrohe, ya empezó su descuento para poder llegar con la camiseta roja a la ciudad de Madrid, el próximo 8 de septiembre.

Con dos etapas ganadas, Roglic parece ya haberle dado una gran alegría a su equipo, aunque el objetivo principal será conseguir el cuarto título de la ronda ‘ibérica’ para alcanzar el récord de Roberto Heras, como máximo ganador de la competencia.

En la etapa reina, con llegada a Granada, y que tuvo el triunfo del británico Adam Yates, Primoz Roglic no brilló y no pudo ampliar la distancia a Enric Mas que lo atacó en el último puerto y tampoco fue capaz de soltar a O’Connor que pasó una dura prueba.

El Red Bull, que tiene grandes nombres como gregarios, con Daniel Felipe Martínez, Aleksandr Vlasov y Florian Lipowitz como sus abanderados. Este último, está en la sexta posición de la general, a 5’ 29” del liderato, siendo la segunda espada del Bora por detrás de Roglic.

El alemán dio declaraciones después de la etapa reina en Granada y hubo palabras que sorprendieron, como críticas a su líder. “El objetivo era correr hoy para Primoz. Creo que he hecho un buen trabajo. No he hablado con Primoz por ahora… Esperábamos que hoy estuviera un poco mejor”, dijo Lipowitz.

Una de las grandes críticas que han llegado hacía el joven Florian es que no se ha visto del todo entregado para su ‘capo’. Ahora es el líder de la clasificación de los jóvenes y procurará mantener su altas casillas en la general. La dualidad lo podría poner contra las cuerdas y no dar el 100% a la hora de ayudarlo en los puertos.

“No esperaba competir por el maillot blanco, pero la preparación ha ido muy bien. Además, desde el Giro sé que tengo piernas para correr con los mejores y estoy contento de estar aquí en buena forma. Veremos qué pasa en las próximas semanas”, concluyó el corredor del Bora.