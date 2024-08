Nairo Quintana subió puestos en la etapa 7: sueña con el top 10 de la Vuelta a España

Nairo Quintana no pierde la esperanza de escribir una nueva página dorada en la Vuelta a España 2024 . A pesar de que no es líder de Movistar Team y su labor es cuidar a Enric Mas, como gregario de lujo, mantenerse entre los mejores es clave. Prueba de ello fue lo ocurrido este viernes 23 de agosto, en el marco de la etapa 7, donde no solo salvó el día, sino que subió algunas posiciones.

El ganador del día fue Wout van Aert (Visma Lease a Bike), con un tiempo de 4h 15' 39'' , superando a Mathias Vacek (Lidl Trek) y Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), en el embalaje. Y el mejor de los colombianos fue Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), cruzando la línea de meta en octavo lugar. Sin embargo, 'el Cóndor' fue quien más escaló en la clasificación general, gracias a su alto nivel.

Nairo Quintana terminó de 40, a 17 segundos del vencedor, pero la discreta presentación de otros rivales, le permitió dar el salto de cuatro puestos. Ahora, se ubica de 28, a 8' 38'' de Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), portador de la camiseta roja. Así las cosas, se ilusiona con entrar al exclusivo top 10, donde el décimo es Mattias Skjelmose (Lidl Trek), a 5' 49'' de la parte alta.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio de la Vuelta a España 2024 Getty Images

Recordemos que el 'cafetero' viene de sufrir una fuerte caída en la Vuelta a Burgos . Si bien culminó la competencia, quedó con varias heridas en sus brazos y piernas. Por eso, había ciertas dudas e incertidumbre con lo que podría pasar con el corredor en La Vuelta. No obstante, hasta ahora, ha sabido responder, en su labor como compañero de equipo y siguiendo la rueda de los favoritos.

La última vez que ganó una etapa en una gran vuelta fue en la Vuelta a España de 2019. De igual manera, en el Giro de Italia 2024, tuvo una destacada actuación, luciéndose en la etapa reina, en la que fue segundo, solo detrás de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Por último, logró terminar la 'corsa rosa', sumando una grande más a su extenso, completo y maravilloso palmarés.