"Nunca había sufrido así; hizo mucho calor y sudaba al máximo en la Vuelta a España"

El británico Adam Yates (UAE Team Emirtes), ganador en solitario de la novena etapa de la Vuelta a España , afirmó, tras atravesar la línea de meta, que "no había sufrido antes de esta manera", sobre todo afectado por las altas temperaturas que le hicieron sudar "a chorros".

"Nunca había sufrido de esta manera antes. Hacía muchísimo calor. A partir del último puerto, estaba sudando al máximo, y no sabía si podría conseguirlo. He tenido mucha mala suerte a lo largo de los años en las grandes vueltas, y realmente no sabía si lograría que me saliera bien", dijo Yates en Granada.

El ciclista de Bury se mostró especialmente ilusionado con el hecho de anotar en su palmarés otra victoria en una carrera grande por etapas, ya que se impuso anteriormente en el Tour 2023, en la etapa de Bilbao.

"Estoy muy contento de haber podido ganar otra etapa en una gran vuelta. Ha sido un gran esfuerzo de equipo con Marc Soler y Jay Vine para trabajar en la fuga. Me han dejado el terreno perfecto. Marc ha hecho un trabajo increíble para mantener un ritmo altísimo, y luego en Hazallanas, Jay ha ido a tope hasta que nos hemos quedado solos Gaudu y yo", comentó.

Adam Yates, ciclista británico. Tim de Waele/Getty Images

Finalmente, el ciclista de Bury supo sufrir hasta la extenuación para lograr su estreno en la Vuelta a España.

" Vi que Gaudu estaba sufriendo con el calor, y yo también estaba sufriendo, pero sabía que tenía que intentarlo. Y a partir de ese momento, solamente ha sido cuestión de sufrir y sufrir hasta el final. Honestamente, no me interesa nada la general. Esta vez era todo por la etapa", concluyó