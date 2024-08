Pavel Bittner y la fórmula para vencer a Wout van Aert y Kaden Groves, en Vuelta a España

Pavel Bittner (DSM), vencedor al esprint de la quinta etapa de la Vuelta en Sevilla, calificó su victoria de "emocionante", ya que supone la primera para su equipo en una gran ronda, además por delante de esprinters de la talla del belga Wout Van Aert y del australiano Kaden Groves.

"Ha sido una victoria emocionante para todo el equipo, es la primera en una grande", dijo Bittner, quien empezó a vivir la pasión por el ciclismo en el seno de su familia, ya que su abuelo y su padre fueron ciclistas", dijo emocionado tras ganar en Sevilla.

Fue el triunfo de la confianza para este corredor nacido en Olomouc hace 21 años, quien se midió a los dos mejores velocistas de la Vuelta sin complejo alguno.

"Había muchos corredores más rápidos que yo, pero la gente siempre me dice que debo confiar en mí, y he confirmado ese hecho. Esta victoria me da confianza para el futuro, es el principio, espero, para un buen futuro", aseguró.

El hecho de haber ganado a un corredor como Van Aert, lo consideró Bittner como el triunfo del respeto ante un gran rival , pero también del hecho de competir sin complejos.

"No miro a los rivales como leyendas, sino de tú a tú. Van Aert es un gran rival, y sin duda ganar ante él es muy divertido, y me hace feliz", explicó.

Bittner, quien habla "un poco de español", dijo que "en el instituto estudiaba unas 10 horas a la semana, y he tratado con mucha gente española, además, he adquirido un piso en Calpe, en España, y eso me motiva para seguir aprendiendo".