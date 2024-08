Rigoberto Urán recibió el cariño de Richard Carapaz: mensaje, tras su retiro de La Vuelta

Rigoberto Urán llegó a la Vuelta a España 2024 con la ilusión de lograr cosas importantes. Y es que era la última gran vuelta que disputaría como profesional. Recordemos que a inicios de 2024, dio el anuncio de que sería su última temporada como ciclista. Sin embargo, nada salió como esperaba y, por el contrario, terminó de la peor manera. Tuvo una caída, fractura y se retiró, en la etapa 6.

"Las radiografías detectaron una fractura en el trocánter mayor de su cadera izquierda. No necesita cirugía y regresará a casa para recuperarse. Esta no era la forma en que nosotros queríamos ver a Rigo terminar su último baile", fue el mensaje del EF Education EasyPost, dando un parte médico oficial. Por eso, las reacciones no se hicieron esperar y sus compañeros se pronunciaron.

Uno de los que habló fue Richard Carapaz. El ecuatoriano, líder de escuadra, escribió un posteo en redes sociales, dedicado a 'Rigo' y a otro corredor del equipo, que también dijo 'adiós', tras sufrir un accidente. "Día durísimo en La Vuelta. Pronta recuperación, Rui Costa y Rigoberto Urán", fue la publicación que realizó el campeón de Giro de Italia 2019 y podio en Tour de Francia y La Vuelta.

Richard #Carapaz le dedico unas palabras a sus compañeros que cayeron en la etapa 6. 😰🙏 pic.twitter.com/XMHegfhKzU — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) August 22, 2024

El caso del portugués fue aún peor. En medio de la quinta jornada, se enredó con Owain Doull y terminó en el suelo, retirándose con siete costillas rotas . Sin duda, no ha sido lo esperado para el EF Education EasyPost, en la carrera española. Aún quedan poco más de dos semanas de acción y ya sufrieron dos bajas sensibles e importantes, de cara a sus respectivas aspiraciones de la general.

Rigoberto Urán, ciclista colombiano del EF Education EasyPost, sufrió una lesión en la Vuelta a España 2024 Getty Images

Richard Carapaz, Owain Doull, Darren Rafferty, James Shaw, Harry Sweeny y Jefferson Cepeda son los únicos que siguen en competencia. Con estos seis hombres, deben defenderse e ingeniárselas para darle pelea al Red Bull BORA Hansgrohe, Visma Lease a Bike y UAE Team Emirates. 'La locomotora del Carchi' es líder de escuadra y en quien están puestas las esperanzas de ganar el título.