"Sin Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel en Vuelta a España, vengo a ganar"

Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) ha dejado claro que llega con las máximas aspiraciones a la Vuelta a España, entre ellas pelear por la Roja de ganador final.

"¿Ganar? Por qué no. Vengo para eso, para luchar por la victoria. Hay rivales muy fuertes, aunque no estén los tres del podio del Tour (Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel). Por qué no creer que se puede hacer", ha afirmado con rotundidad este viernes en la rueda de prensa telemática de su equipo antes de comenzar la carrera.

Carlos Rodríguez (2001) ha reconocido que es la primera vez que va a afrontar dos grandes, Tour y Vuelta, seguidas y por eso no sabe cómo va a responder ante ese nivel de exigencia, pero su intención es ofrecer "la mejor versión y conseguir el mejor resultado posible".

"No sé cómo llego. Tras el Tour me lo tomé con calma y poco a poco volví a los entrenamientos. Me encuentro bien, pero hasta que no empiece no sé cómo estoy", ha explicado el granadino.

De su rendimiento en el pasado Tour, en el que en la última semana se percibió un bajón en su rendimiento, ha desvelado que estaba "enfermo, no me podía exprimir y me dejó con ganas. Esa espina me la puedo desclavar aquí".

El de Almuñécar ha mostrado su satisfacción de que este año la carrera pase "cerca de casa" y pueda rodar por carreteras que conoce muy bien porque ha entrenado o competido en ellas. "Tengo muchas ganas de llegar y disfrutar más de la carrera", ha confesado.

Sobre la contrarreloj que abre la Vuelta y el resultado que espera conseguir se ha mostrado convencido de que su equipo puede conseguir el liderato con su compañero Joshua Tarling. "Lo ideal sería lo más cerca posible de Josh. Con eso estaría contento".

Carlos Rodríguez, ciclista del Ineos Grenadiers. Michael Steele/Getty Images

Las claves del recorrido de la Vuelta, según Rodríguez, estarán tanto en las contrarreloj como en las etapas de montaña, aunque ha incidido en que muchas veces "se hacen más diferencias en las cronos que en montaña porque si entras a rueda te dan el mismo tiempo y no se marcan tantas diferencias".

Sobre su única participación en la Vuelta, en la edición de 2022, en la que acabó sexto, ha comentado que ahora tiene "más experiencia y sé lo que es afrontar una gran vuelta".

"He mejorado como corredor en lo físico y todo eso me va a ayudar a desenvolverme mejor conforme pase la carrera", ha explicado.

Con esta mejoría, Rodríguez espera ser capaz de estar más adelante y tener opciones e incluso luchar por disputar la victoria en alguna etapa, aunque también le queda en el recuerdo todo lo que tuvo que pelear los últimos días en 2022 para no perder todo lo que había conseguido por una fuerte caída que estuvo a punto de hacerle abandonar.

"Los últimos días estaba afectado por la caída y tuve que ir sobreviviendo etapa tras etapa", ha concluido.