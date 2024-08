Vuelta a España 2024, EN VIVO: horarios de transmisión de las 21 etapas por Caracol Sports

Después de haber transmitido el Giro de Italia y el Tour de Francia , de principio a fin, Caracol Sports hace lo mismo con la Vuelta a España . La tercera y última grande del ciclismo de la temporada 2024 promete emociones, alto nivel y sorpresas. Por eso, prográmese para que no se pierda ni un solo detalle, minuto a minuto, de lo que ocurra en la carretera europea.

Para ello, el 'Team Caracol', lo acompaña, empezando por Georgina 'Goga' Ruiz Sandoval, con sus narraciones y amplio conocimiento. Junto a ella están Jhon Jaime 'JJ' Osorio, quien aporta historias, datos, curiosidades y anécdotas, y Santiago Botero, exciclista y campeón del mundo, hablando desde su experiencia y analizando al pelotón y las decisiones que toma.

Adam Yates (UAE Team Emirates), Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) , Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), Sepp Kuss (Visma Lease a Bike), Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Enric Mas (Movistar) y Mikel Landa (Soudal Quick Step) son tan solo algunos de los 'capos' en la Vuelta a España. Razón por la que el espectáculo está asegurado.

Eso sí, también hay varios corredores que brillan por su ausencia. Jonas Vingegaard, Egan Bernal, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar y Juan Ayuso no fueron elegidos por sus respectivos equipos para la edición 79 de La Vuelta, a pesar de que llegó a especularse con su presencia. Sin duda, se les echará de menos, pero quienes están, de seguro, no van a defraudar.

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en acción de carrera de la Vuelta a España 2024 AFP

Horarios de transmisión de todas las etapas de la Vuelta a España 2024, por Caracol Sports

Etapa 1

Día: sábado 17 de agosto.

Recorrido: Lisboa - Oeiras (12 km.)

Perfil: contrarreloj.

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 10:20 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 10:20 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 10:20 a.m.

Etapa 2

Día: domingo 18 de agosto.

Recorrido: Cascaes - Ourém (194 km.)

Perfil: media montaña.

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:55 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Etapa 3

Día: lunes 19 de agosto.

Recorrido: Lousã - Castelo Branco (191,5 km.)

Perfil: media montaña.

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:55 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano elegido por Red Bull Bora Hansgrohe para la Vuelta a España 2024 AFP

Etapa 4

Día: martes 20 de agosto.

Recorrido: Plasencia - Pico Villuercas (170,5 km.)

Perfil: alta montaña.

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:55 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Etapa 5

Día: miércoles 21 de agosto.

Recorrido: Fuente del Maestre - Sevilla (177 km.)

Perfil: llana.

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:55 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Etapa 6

Día: jueves 22 de agosto.

Recorrido: Jerez de la Frontera - Yunquera (185,5 km.)

Perfil: alta montaña.

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:55 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Nairo Quintana, ciclista colombiano elegido por Movistar Team para la Vuelta a España 2024 AFP

Etapa 7

Día: viernes 23 de agosto.

Recorrido: Archidona - Córdoba (180,5 km.)

Perfil: media montaña.

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:55 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Etapa 8

Día: sábado 24 de agosto.

Recorrido: Úbeda - Cazorla (159 km.)

Perfil: media montaña.

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:55 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

