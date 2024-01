Campeona mundial de patinaje fue robada en Bogotá y la dejaron sin su bien más preciado

A los deportistas también los roban y la patinadora Luna Shalom Vargas es el ejemplo perfecto de esto, pues en las últimas horas fue víctima de hurto en la ciudad de Bogotá.

Concretamente, Vargas, quien es bicampeona mundial de patinaje, perdió una bicicleta mientras un ladrón se hizo pasar por un médico deportólogo.

"Me empezó a hablar y luego me dijo que era un médico deportólogo, cuyo consultorio estaba muy cerca del lugar en el nos encontrábamos. Además, me comentó que también era dueño de una tienda deportiva", indicó de entrada la deportista en diálogo con Noticias Caracol.

Y agregó: "Luego, me dijo que lo esperará porque me iba a entregar una tarjeta de contacto, ya que supuestamente vivía en una casa por la cual pasamos. En ese momento, llegó otro hombre más joven, quien se hizo pasar por el hermano del primer sujeto".

Publicidad

Posteriormente, narró cuando se dio cuenta que eran unos ladrones.

"Cuando hizo un movimiento con su brazo, le vi un arma y ahí me dijo que no hiciera nada. Me quedé con el celular, pero se llevó mi bicicleta", mencionó.

Según Vargas, la herramienta de trabajo que le hurtaron tendría un costo de 15 millones de pesos.

Publicidad

"Cuando compartí lo que me pasó en mis redes sociales, me llegaron casos de otras personas que les pasó lo mismo. Ahora, tendré que entrenar con otra bici, pero los sueños y las ganas no se quedan atrás", concluyó.

En las últimas horas la bicampeona mundial de patinaje, Luna Shalom Vargas, fue víctima de la inseguridad en Bogotá. Los ladrones se hicieron pasar por deportólogos y le robaron su bicicleta de entrenamiento.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/bY1Ifyu2ej — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 20, 2024

Leandro Castellanos reacciona al caso de Luna Shalom Vargas

Luego de que se diera a conocer el caso de robo que sufrió la patinadora Luna Shalom Vargas, las reacciones de diferentes sectores de la sociedad no se hicieron esperar.

Y una de las más llamativas llegó por parte de Leandro Castellanos, quien en su momento fue arquero de diferentes equipos del fútbol colombiano y ahora es concejal de Bogotá.

Publicidad

"Como deportista también me duele ver como mi gremio se está viendo afectado y más cuando nosotros nos levantamos desde temprano para conseguir medallas que al final no son nuestras, sino para el pueblo colombiano", fue parte del mensaje que compartió Castellanos en una intervención.