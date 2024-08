Érica Castaño conquistó medalla de oro en los Juegos Paralímpicos París 2024

Siguen las noticias buenas desde París, donde se disputan los Juegos Paralímpicos 2024. A primera hora, José Gregorio Lemos consiguió la medalla de oro en el lanzamiento de Jabalina y ahora Erica Castaño también se subió a lo más alto del podio en el lanzamiento de disco, en la categoría de F55.

En sus seis lanzamientos, la deportista colombiana tuvo su mejor registro en 26.70 metros, superando lo realizado por la china Feixia Ding y la mexicana Rosa María Guerrera, que completó el podio de la competencia. Castaño superó lo realizado en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde terminó en la cuarta posición, con 23.98 metros.

La antioqueña también superó los 26.21 metros que había conseguido en los Juegos Para Panamericanos de Santiago 2023, donde estableció récord panamericano. Allí también consiguió la medalla de oro.

#Paris2024 | ¡EL SEGUNDO ORO 🤩! Érica Castaño es ORO🥇



La para atleta colombiana hizo un gran lanzamiento en su segundo intento en el disco F55, superando a su rival de China por apenas 3 centímetros.



🥇 Érica Castaño 🇨🇴 - 26.70m

🥈 Feixia Dong 🇨🇳 - 26.67m

🥉 Rosa Guerrero 🇲🇽… pic.twitter.com/U38kRxpWA3 — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) August 30, 2024

Erica Castaño fue víctima de un disparo que la dejó en silla de ruedas, en 2008. Este incidente le próvocó un trauma raquimedular por herida de arma de fuego a nivel T12, lesión que compromete la columna vertebral. Su padre había fallecido en 2004, también como resultado de una situación similar. Cinco meses antes, Carlos, su hermano mayor, había sido víctima de una bala perdida, cuando se encontraba en una zona comercial de Medellín y se vio en medio de una balacera.

"Quiero darle la honra a Dios, que fue el que me permitió estar acá. Me debía esta medalla desde Tokio, donde terminé destrozada. Fueron tres años donde me tocó desafiarme a mí misma, a retarme por haber fallado en Tokio, pero los planes de él son perfectos. Cada vez que miraba a mi familia en la tribuna, me salía más fuerza. No se compara con nada esa sensación de que tus seres queridos te estén alentando. Ellos son los amores de mi vida", estas fueron las palabras que dejó la deportista tras conquistar la presea.