Cinco golfistas colombianos se alistan para competir en el Astara Golf Championship 2024

Los amantes del golf en nuestro país ya tienen todo listo para ser testigos de las emociones del Astara Golf Championship, uno de los torneos del Korn Ferry Tour (categoría de desarrollo del PGA Tour), que se jugará desde el jueves 8 de febrero en la ciudad de Bogotá.

Y en la jornada de este 7 de febrero se llevó a cabo la rueda de prensa para presentar este evento deportivo en el Country Club de la capital de nuestro país, donde también se realizará el citado torneo de golf.

Concretamente, organizadores, patrocinadores y algunos golfistas que estarán compitiendo se dieron citada en el Salón Biblioteca del reconocido club para atender a los medios de comunicación en un acto que duro poco más de una hora.

Justamente, ahí estuvo Caracol Sports que tuvo la oportunidad de dialogar con dos golfistas colombianos que estarán compitiendo en el Astara Golf Championship. Y uno de ellos será Santiago Leal, que a sus 16 años jugará por primera vez con otros 155 golfistas de 17 países.

"Primero, quiero disfrutar esta experiencia y aprender de los jugadores más experimentados. De esta manera, podré aplicar los aprendizajes en otros torneos locales y en futuro volver a tener la oportunidad de competir acá", empezó diciendo para este medio.

Después, compartió más detalles del torneo clasificatorio que jugó para obtener un cupo al evento de golf con la mayor bolsa de premios en Colombia (1 millón de dólares).

"Realmente, no tenía planeado jugar la clasificación y pocos días antes tomé la decisión de jugar. Logré forzar un 'playoff' y me metí a pelear por un segundo cupo. Gracias a Dios y al trabajo que venía haciendo logré ganar con un buen birdie en el hoyo 12", agregó este joven jugador que compite desde los 10 años y que actualmente estudia en el Colegio Nueva Granada.

Santiago Leal durante torneo clasificatorio al Astara Golf Championship. Oficina de Prensa Astara Golf Championship

Por otro lado, Ricardo 'Pipo' Celia, quien ha jugado este evento deportivo desde 2019 y que en esta oportunidad lo hará con un 'sponsor exemptions' (invitación especial), habló sobre las expectativas que tiene para la edición del Astara Golf Championship.

"La verdad estoy muy contento de estar acá (en el Country Club de Bogotá) para representar a mi país en un torneo de gran magnitud. Estoy jugando muy bien y la expectativa es muy alta. Me gusta mucho el campo y eso me hace sentir muy cómodo (...) Llegué el domingo y he practicado desde entonces. Conozco la cancha y ha sido como hacer un repaso de lo que planeo hacer en el torneo", dijo de entrada.

Y luego habló del debut que tendrán otros de sus compatriotas como Santiago Leal, entre otros.

"Espero que sea una semana muy productiva para ellos. En el caso de Santiago, creo que puede ser un punto de inflexión muy importante para su carrera deportiva porque puede aprender mucho", concluyó.

Ricardo 'Pipo' Celia, golfista colombiano durante rueda de prensa del Astara Golf Championship. Oficina de Prensa Astara Golf Championship

¿Cuántos golfistas colombianos jugarán el Astara Golf Championship?

Esta ocasión, nuestro país tendrá a cinco representantes. Estos serán Marcelo Rozo, Daniel Faccini, Felipe Álvarez, Santiago Leal y Ricardo Celia.