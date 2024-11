Nicolás Echavarría, cerca de un nuevo título de PGA: subcampeón en The RSM Classic

El estadounidense Maverick McNealy se impuso este domingo en The RSM Classic, jugado desde el jueves en el Sea Island Golf Club de St. Simons Island, Georgia (EEUU), para lograr su primer título en el PGA Tour de golf. El colombiano Nicolás Echavarría quedó cerca de conseguir un nuevo título en el circuito más importante del mundo.

Un birdie en el último hoyo le dio la victoria final a McNealy, de 29 años, e impidió la posibilidad de jugar un desempate contra otros tres jugadores que acabaron a un impacto: Nicolás Echavarría y los también estadounidenses Daniel Berger y el amateur Luke Clanton.

Maverick Scott McNealy acabó el torneo con 266 golpes (16 bajo par) y cuatro rondas de 62, 70, 66 y 68.

Nico Echavarría estuvo cerca de firmar su tercer título en el circuito y el segundo de 2024, luego de quedar campeón del Zozo Championship.

Nicolás Echavarría luego de ganar el Zozo Championship. Getty Images

"Dije que una vez que estuviera entre los 60 primeros, cambiaría las pelotas", dijo McNealy después de su victoria. "Obviamente, en Bermudas no teníamos la pelota enviada allí, así que no tenía acceso a ella. Dije que la jugaría en Sea Island, a ver cómo se comportaba bajo presión. Luego, con el viento del jueves, se desempeñó increíblemente bien. Estaba muy emocionado, cada pelota salió exactamente como yo quería, aguantó el viento, atravesó el viento y eso me dio mucha confianza".

McNealy probó por primera vez la edición 2025 en el torneo que celebró en su casa en Las Vegas, el Shriners Children's Open, el mismo torneo en el que Titleist lanzó por primera vez la Pro V1 original en octubre de 2000. Después de más pruebas en casa durante el otoño, la nueva pelota de golf recibió la convocatoria para el RSM Classic. No fue el primer cambio de pelota esta temporada para McNealy, que ya había cambiado de la Pro V1x '23 a la Pro V1 '23 en el Campeonato de la PGA de este año.