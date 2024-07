Anthony Rincón y Stefanía Gómez se despidieron de los Juegos Olímpicos de París 2024

Anthony Rincón y Stefanía Gómez, únicos representantes de Colombia en la natación carreras, finalizaron en las posiciones 37 y 29 de los 100 metros espalda y los 100 m. pecho, respectivamente, por lo que terminaron su participación en las series de clasificación de los Juegos Olímpicos de París 2024 . Dicho evento se llevó a cabo en la madrugada de este domingo 28 de julio, en la París La Defense Arena.

La primera en participar fue Stefanía en los 100 metros pecho. Ubicada en la segunda serie y en el carril 2, la colombiana tuvo un buen inicio donde peleaba el tercer puesto, al finalizar, obtuvo el quinto lugar con un tiempo de 1:09.16, siendo la australiana Jenna Strauch quien lideró el segundo grupo con una marca de 1:07.27. De esta forma, y una vez que finalizaron las series faltantes, Gómez culminó en la posición 29 de la general.

"Estoy muy feliz, estoy emocionadísima, estoy contenta, no salió como quería, pero muy bien el 90% de la prueba, entonces eso es aprendizaje para lo que se viene, puedo hacerlo mucho mejor y voy a buscar que para los próximos cuatro años, para los Ángeles, pueda clasificarme con una marca. Al ver tantas personas de Colombia en las gradas, incluso de caldas de Manizales, están aquí, entonces eso me llena el corazón y para la competencia fue increíble", comentó Stefanía luego de su participación.

Poco más de 20 minutos después, el turno fue para Anthony en el carril 2, de la serie dos, en los 100 metros espalda. El colombiano también se destacó en los primeros 50 m. al ocupar los primeros lugares, sin embargo, en el regreso finalizó en el quinto puesto con una marca de 55.42 segundos, siendo el representante de Islas Vírgenes, Maximillian Wilson, el ganador del grupo con un registro de 54.49. Así y luego de finalizadas las series faltantes, Rincón culminó en la posición 37 de la general.

"Fue algo muy grande, algo que nunca voy a olvidar y estoy muy orgulloso de estar aquí y defender a mi país. En la carrera me subí un poquito, pero así es la vida, a veces te va bien, a veces te va mal. Hay que seguir entrenando para que, la próxima vez, me prepararé mejor y me va a ir mejor en la carrera", expresó Anthony al finalizar su participación en París 2024.