Colombia llegó a los 10 diplomas en los Juegos Olímpicos de París 2024: balance del día 13

Golf, canotaje, clavados, levantamiento de pesas, ciclismo de pista y atletismo fueron los deportes en los que Colombia compitió durante la jornada de este jueves 8 de agosto en los Juegos Olímpicos.

Igualando la mejor participación colombiana en la historia de los clavados, realizada por Juan Guillermo Urán y Víctor Ortega en sincronizados plataforma 10 metros en Beijing 2008, Luis Felipe Uribe finalizó en el sexto lugar, con un puntaje global de 421.85, en la final de los clavados de trampolín 3 metros y consiguió el noveno Diploma Olímpico para Colombia.

“Feliz con esta oportunidad tan grande y con este don que me ha dado Dios. Sé que pudimos mejorar mucho, por eso precisamente tengo esas ansias para llegar y trabajar para lo que se nos viene en estos cuatro años que es el ciclo de los Ángeles, para estar allá presente. Contento de representar a Colombia, de marcar la historia la natación colombiana y venimos haciéndolo desde años atrás y fue un gran debut”, comentó Luis Felipe luego de la final en París 2024.

Siendo fiel a su camino ninja, el segundo representante de nuestro país en la jornada de levantamiento de pesas, Luis Javier Mosquera, finalizó en el quinto lugar de la categoría de 73 kilogramos, luego de los 340 kilogramos en el total, y consiguió sumar el décimo Diploma Olímpico de Colombia en las presentes justas parisinas.

Luis Javier Mosquera, en acción de los Juegos Olímpicos París 2024. /AFP

Me siento feliz porque ha sido duro, esto ha sido demasiado difícil. Yo creo que de los colombianos que estamos aquí, en el levantamiento de pesas, yo era el que más duro tenía la competencia. Me siento orgulloso de lograr un quinto puesto porque la clasificación a París no fue nada fácil y los pocos que conocen de esto para mí saben todo el esfuerzo que yo he dado y todo el corazón que le he metido”, expresó el colombiano luego de finalizar su participación en París 2024.

Luego de un nuevo recorrido finalizado con 70 golpes, dos bajo par (-2), y un total de 140, la colombiana María José Uribe se ubica en el lugar T4 del golf olímpico tras su segunda salida en el campo Albatross Course del Le Golf National durante la madrugada de este jueves 8 de agosto.

María José Uribe, golfista colombiana, firma una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024 Getty Images

Ocupando el puesto 12 de la tabla general con un total de 3710 puntos, Valeria Araújo finalizó las primeras cuatro pruebas del heptatlón (100m vallas, salto de altura, lanzamiento de peso y 200 metros planos) que tuvieron lugar en la jornada de este jueves en el Estadio de Francia.

En los 87 kilogramos de la lucha grecorromana, Carlos Muñoz disputó su segundo combate (repechaje) en París 2024 frente al representante de Polonia Arkadiusz Kułynycz. Nuestro representante terminó eliminado de la competencia luego del 1 – 3 adverso.

Con paciencia, entrega y dedicación, Manuela Gómez debutó en París 2024 y demostró que el canotaje de nuestro país continuará creciendo a través de las históricas puertas olímpicas que ya se abrieron. Luego de culminar en la cuarta posición de los cuartos de final, nuestra representante terminó su primera participación olímpica.

En la categoría de los 59 kilogramos, la halterofilia colombiana inició su participación en una nueva edición olímpica. París 2024 fue el debut olímpico de Yenny Álvarez y el South Paris Arena 6 fue el escenario donde se presentó y culminó en la última posición al no tener un registro válido en el envión.

Yenny Álvarez, deportista colombiana de levantamiento de pesas, en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

El Velódromo Nacional de París 2024 fue el lugar para retornar al ciclismo de pista olímpico, desde su primera participación en Rio 2016. Fernando Gaviria disputó y finalizó la prueba de ómnium, en la posición 17, con 42 puntos, en sus segundos Juegos Olímpicos.

*Con información del Comité Olímpico Colombiano