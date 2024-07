Cuánto dinero ganan los deportistas colombianos que logren medalla en los Juegos Olímpicos

Desde el 26 julio hasta el 11 de agosto, se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos 2024 en París, lugar donde 89 atletas colombianos tendrán acción y buscarán dejar en los más alto el nombre del país.

Así pues, en las últimas horas, el Ministerio del Deporte dio a conocer cuáles serán los incentivos para los medallistas en las justas deportivas.

Según la resolución 1834 de 2017, los premios quedarían de la siguiente manera:

"Para los medallistas de oro, por ejemplo, es de 240 salarios mínimos legales vigentes, lo que sería un monto de 312 millones de pesos. Los de plata, de 140 salarios mínimos legales vigentes, lo que equivale a 182 millones de pesos y los de bronce, de 100 salarios mínimos, lo que corresponde a 130 millones de pesos", mencionaron en el comunicado.

De igual manera se mencionó: "La resolución reglamenta que los entrenadores de los atletas que ganen medalla también tendrán su estímulo: los que logren el oro, tendrán derecho a 120 salarios mínimos, que suman 156 millones de pesos; los de plata a 70 salarios mínimos, que son cerca de 91 millones de pesos y los de bronce, 50 salarios mínimo, que equivalen a 65 millones de pesos. Todas las cifras son aproximadas, teniendo en cuenta salario mínimo legal establecido por el Gobierno Nacional, en 2024".

🇨🇴👀 Comunicado a la opinión pública: incentivos Juegos Olímpicos y Paralímpicos.



¿Cómo fueron los premios en Tokio 2020?

Los atletas medallistas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 recibieron incentivos económicos también, según Resolución 1834 de 2017, de esta manera:

La medalla de oro fue premiada con 240 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que representaba $218.046.240. El segundo lugar del podio obtuvo140 salarios mínimos mensual legales vigentes, equivalentes a $127.193.640 y el bronce fue acreedor de $90.852.600, correspondientes a 100 smmlv.

Hay que recordar que en las pasadas justas deportivas, Colombia llevó un total de 70 atletas, mientras que para París se clasificaron 90 deportistas. No obstante, semanas atrás, se confirmó que el marchista Éider Arévalo no estará en el país europeo debido a que no se pudo recuperar de una lesión que lo aquejaba; es decir, serán un total de 89 'cafeteros' en competencia con la ilusión de seguir extendiendo el palmarés de Colombia en dicha competencia.

Para finalizar, las federaciones que sumaron clasificados a lo Juegos Olímpicos del año en curso fueron: Fútbol, atletismo, natación, lucha, gimnasia, boxeo, ecuestre, tiro con arco, vela, esgrima, levantamiento de pesas, ciclismo, canotaje (por primera vez en la historia olímpica), triatlón, golf y patinaje.