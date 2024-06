De jardinero en el cementerio a los Juegos Olímpicos: esta es la historia de Yilmar González

Yilmar González debutará en los Juegos Olímpicos sin temor a enfrentar a sus oponentes o a apoyar a sus amigos del Cementerio la Aurora en Cali. Es campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (2023) y medallista de oro bolivariano (2022). Trabajó 15 años como jardinero en un cementerio y protagonizó un largometraje premiado sobre un boxeador de Siloé, donde vive con su familia. Actualmente, es el octavo mejor en el ranking mundial de 1,843 pegadores y logró bajar ocho kilos en 15 días para representar a Colombia por primera vez.

Nacido en Puerto Tejada, Cauca, Yilmar es el tercero de seis hermanos, tres de los cuales son atletas. José Luis, el menor, es taekwondista y Eva es luchadora olímpica. Su padre, Jaime González Balanta, fue conductor de flotas en el Cauca, y su madre, Carmen Mireya Landázuri, originaria de Barbacoas, Nariño, ha sido una trabajadora incansable.

La familia González Landázuri se mudó a Siloé cuando Yilmar tenía seis años, buscando un mejor entorno debido a la violencia en Puerto Tejada. Tras la separación de sus padres, Carmen se hizo cargo de Camilo, Eva y Yilmar, criándolos y guiándolos en el camino del deporte.

"Mis amigos, unos difuntos, otros en la cárcel, algunos trabajando y yo aquí representándolos a todos ellos", le contó el pugilista a Caracol Sports en entrevista con nuestra periodista Clara Bonilla.

Gracias a un amigo llamado Christian, Yilmar consiguió un trabajo como jardinero en el cementerio Los Laureles, en Popayan. "Eso también me enseñó a ser humilde, soy una persona muy humilde. En el cementerio todos somos iguales, ni unos tienen más, ni otros tienen menos, ni pobres, ni ricos", dijo a modo de reflexión.

Yilmar González en el cementerio Los Laureles, en Cali. COC.

La inspiración en su vida es su madre, a quien le quiere cumplir el sueño de darle un hogar propio. "Yo no puedo pensar en otra cosa que no sea una medalla olímpica, que es una de las claves para yo poder conseguir mi casa un poco más rápido. La felicidad de mi madre, es mi felicidad", expresó con ojos soñadores el caucano.

Su madre Carmen Mireya, quien trabaja como despachadora de taxis, anhela que Yilmar pueda brillar en tierras francesas y cumplirle su sueño. "Yo le he dicho a mis hijos que yo necesito a mi casa para poder descansar porque todo lo que yo tengo es para mi arriendo, para que no me haga falta nada y le pido a mi Dios que me de eso", expresó la progenitora del boxeador.