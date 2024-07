Deportista colombiano tuvo que salir a pedir disculpas tras feo gesto en Juegos Olímpicos

Jhancarlos González fue uno de los deportistas colombianos que estuvo en acción en los Juegos Olímpicos de París 2024 , en el skateboarding, pero no pudo superar la ronda de clasificación. El bogotano, en su presentación, generó polémica por un gesto que hizo hacia las cámaras, luego de la frustración de que no salieran sus trucos.

Luego de la repercusión que generó su seña ante el mundo, González salió a pedir disculpas por medio de sus redes sociales: “Me gustaría pedir disculpas por mi gesto a la Federación Mundial de Skateboarding y a las personas, niños y familias que me vieron, pero fue un momento de rabia”.

En el video de la transmisión, se pudo observar que el colombiano no se sentía cómodo luego de fallar la ejecuvión y, en el suelo, buscó dónde estaba la cámara. Una vez la encontró, mostró su dedo del medio y en su cara se notaba el enojo que tenía.

"Me pusieron la cámara delante, en el sitio en el que iba a patinar. Pensé que me podía golpear, lo advertí de que no pusiera la cámara delante de los obstáculos", fueron las palabras que dejó Jhancarlos González.

Jhancarlos González, deportista colombiano de skateboarding, en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

Publicidad

En la primera parte, el 'cafetero' tuvo dos turnos en los que cada participante realizó una rutina, de 45 segundos en el circuito, y obtuvo una puntuación de 48.09 (siendo ésta la mayor que alcanzó), en la segunda parte fue donde tuvo problemas y no ejecutó de grata manera sus movimientos; para luego, terminar en 'blanco' en dicho espacio de la competencia.

Eso sí, no se despidió de la competencia sin antes mandarle un mensaje a todas las personas que lo acompañaron en esta presentación: "Quería agradecer a toda la gente que me vio y me apoyó, incluso cuando las cosas no salieron muy bien. Intenté hacerlo lo mejor que pude, pero no era mi día, así que eso me afectó un poco", argumentó.

Publicidad

"No será la última vez que lo intente, pero ahora no me apetece patinar. Solo quiero pasar tiempo con mi madre y mi perro, hace mucho que no los veo", agregó.