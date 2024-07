Día 1 de Juegos Olímpicos de París 2024 por Caracol Sports: horarios y deportes, EN VIVO

Los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzaron oficialmente este viernes gracias la ceremonia de inauguración que se llevó a cabo con un emocionante desfile por las aguas del río Sena, en la capital de Francia. Si bien varias disciplinas iniciaron hace dos días debido al largo de su calendario, las acciones de este sábado 27 de julio son catalogadas como el día 1.

Las disciplinas iniciarán desde las 2:00 a.m. (hora Colombia) e irán hasta las 5:00 p.m. Todos los detalles de esta competencias usted las podrá ver por la señal principal y HD2 de Caracol Televisión y el Porta web de Caracol Sports, a partir de las 5:00 a.m.

Como los colombianos tendrán participación les llevaremos cada detalle con las mejores narraciones y acertados análisis. Jhancarlos González en el Skateboardin; Camila Osorio, en el tenis; Ángel Barajas, en la gimnasia artística; y Érika Lasso, en el judo, son los deportistas de nuestro país que debutarán y buscarán colgarse una medalla olímpica.

Por otro lado, se transmitirá clavados, voleibol, voleibol de playa, ciclismo, baloncesto y boxeo.

Hora y donde ver la jornada 1 de los Juegos Olímpicos de París 2024, por Caracol Sports:

Fecha: sábado 27 de julio

Hora: 5:00 a.m. - 4:00 p.m.

Deportes: Clavados, skateboarding, tenis, voleibol, ciclismo, gimnasia artística, boxeo, judo, baloncesto y voleibol de playa.

Transmisión: señal principal y HD2 de Caracol Televisión y el portal web de Caracol Sports.

Érika Lasso (de Blanco), judoca colombiana. COC.

Juegos Olímpicos de París 2024 - DIA 1 (SÁBADO 27 DE JULIO)

5:00 a.m. - 6:00 a.m.

CLAVADOS FINALES 3 METROS FEMENINO SINCRONIZADO

5:00 a.m. - 8:30 a.m.

SKATEBOARDING CLASIFICACIÓN

COLOMBIANO PARTICIPANTE: JHANCARLOS GONZÁLEZ

6:00 a.m. - 7:30 a.m.

TENIS

COLOMBIANO PARTICIPANTE: MARIA CAMILA OSORIO

6:00 a.m. - 8:00 a.m.

VOLEIBOL PISO MASCULINO

ITALIA VS BRASIL

8:00 a.m. - 11:30 a.m.

CICLISMO DE RUTA CRI FEMENINA Y MASCULINA

8:30 a.m. - 11:00 a.m.

GIMNASIA ARTISTICA CLASIFICACION

COLOMBIANO PARTICIPANTE: ANGEL BARAJAS

8:30 a.m. - 11:00 a.m.

BOXEO CLASIFICACIONES

11:00 a.m. - 12:00 p.m.

JUDO

COLOMBIANO PARTICIPANTE: ERIKA LASSO

11:00 a.m. - 12:00 a.m.

SKATEBOARDING

11:30 p.m. - 12:15 p.m.

BALONCESTO MASCULINO

FRANCIA VS BRASIL

12:00 p.m. - 1:00 p.m.

VOLEIBOL PLAYA RONDAS CLASIFICATORIAS

1:00 p.m. - 3:30 p.m.

BOXEO RONDAS CLASIFICATORIAS